Παναιτωλικός – Βόλος 1-2: Σπουδαίο «διπλό» και πρώτοι βαθμοί για τους Βολιώτες

Onsports Team

Σε ένα ματς που τα πάντα έγιναν στο πρώτο ημίχρονο, ο Βόλος έφυγε με μεγάλη νίκη απ’ το Αγρίνιο, αναγκάζοντας τον Παναιτωλικό στη δεύτερη εντός έδρας ήττα του.

«Έσπασε» το ρόδι ο Βόλος, πετυχαίνοντας την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League και παίρνοντας τους πρώτου του βαθμούς. Μάλιστα αυτό έγινε στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό, με την ομάδα της Μαγνησίας να επικρατεί 2-1.

Οι γηπεδούχοι γνώρισαν την δεύτερη εντός έδρας ήττα τους (είχαν χάσει στην πρεμιέρα απ’ τον Ατρόμητο), ενώ έχασαν και το μομέντουμ που είχαν δημιουργήσει μετά το «διπλό» στην έδρα του Άρη την προηγούμενη αγωνιστική.

Η αναμέτρηση ουσιαστικά κρίθηκε στο πρώτο μισάωρο, όταν οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με δύο γκολ και οι γηπεδούχοι μείωσαν. Από εκεί και πέρα, ο Βόλος είχε τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού κι αυτό δεν επέτρεψε στον Παναιτωλικό να απειλήσει για ισοφάριση.

Η αναμέτρηση άρχισε με θέαμα και γκολ. Στο 11’ οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που αιφνιδίασαν. Ο Σόρια έκανε το γύρισμα, η μπάλα απομακρύνθηκε προσωρινά, ο Χάμουλιτς έκανε τη σέντρα και ο Τζόκα από τη μικρή περιοχή έκανε το 0-1!

Οι Βολιώτες «χτύπησαν» ξανά έξι λεπτά μετά με υποδειγματική αντεπίθεση. Ο Λάμπρου έφυγε στο χώρο κι έκανε το γύρισμα στον Χάμουλιτς που νίκησε τον Τσάβες για το 0-2!

Ο Παναιτωλικός μπήκε ξανά στο ματς στο ημίωρο. Ο Μίχαλακ με εξαιρετική ενέργεια και ταχύτητα βγήκε τετ α τετ με τον Σιαμπάνη, τον πέρασε και μείωσε σε 1-2!

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός χαμήλωσε. Ο Βόλος το πήγε το ματς στο τέμπο που τον βόλευε και ο Παναιτωλικός δεν μπορούσε να το αλλάξει αυτό.

Στις καθυστερήσεις ο Μακνί βγήκε τετ α τετ, πέρασε και τον Τσάβες, αλλά πλάσαρε άουτ χάνοντας τεράστια ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη φάση στο δεύτερο μέρος.

Το ματς οδηγήθηκε στην ολοκλήρωσή του με σπουδαία νίκη του Βόλου 1-2, την πρώτη του στη φετινή Super League.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Αγαπάκης, Εστέμπαν, Τσάβες, Αγκίρε, Κόγιτς – Κόμπα, Κάργας, Σιαμπάνης, Μακνί, Σόρια, Ασεχνούν.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Αγαπάκης (68’ Γαλιάτσος), Γκαρσία, Στάγιτς, Αποστολόπουλος (42’ Ενκολολό), Κόγιτς (79’ Μπουχαλάκης), Μιγκέλ Λουίς (46’ Ματσάν), Μίχαλακ, Εστέμπαν, Μανρίκ, Αγκίρε (68’ Άλεξιτς).

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Φορτούνα (52’ Μύγας), Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι (84’ Θαρθάνα), Τζόκα (84’ Μπουζούκης), Λάμπρου (73΄Ασεχνούν), Χάμουλιτς (72’ Μακνί).