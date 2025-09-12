Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έκπληξη με πρώην σούπερ ταλέντο του Παναθηναϊκού!

Οnsports Τeam

Μία ακόμα μεταγραφή ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός για την ενίσχυση της ομάδας Β’ του συλλόγου, με τον Μπιλάλ Αμπντελραχμάν που υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών.

Στην Αθήνα για λογαριασμό των «ερυθρόλευκων» βρίσκεται από την Παρασκευή (12/09) ο νεαρός Αιγύπτιος επιθετικός. Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης του Ολυμπιακού Β’. Ο Μπιλάλ αγωνίστηκε τα προηγούμενα χρόνια στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, παίρνοντας μέρος και στο πρωτάθλημα της Super League 2 ως μέλος της δεύτερης ομάδας των «πράσινων», ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Εστρέλα και μετέπειτα στην Λαμία, απ’ την οποία έμεινε ελεύθερος.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μπιλάλ Μαζάρ. Ο Αιγύπτιος διεθνής επιθετικός γεννήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2003.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Mokawloon από την Αίγυπτο και το 2020 πήρε μεταγραφή στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του UEFA Youth League της σεζόν 2023-2024 με εννέα γκολ. Το καλοκαίρι του 2023 συνέχισε την καριέρα του στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στην Estrela Amadora, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα για τη Λαμία όπου και αγωνίστηκε δέκα φορές στο πρωτάθλημα της Super League.

Επίσης είναι διεθνής με την εθνική Αιγύπτου, έχοντας έξι συμμετοχές στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το καλοκαίρι του 2024.

Μπιλάλ καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!».