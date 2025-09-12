Μεταγραφές, ΑΕΚ: «Πάτησε» Ελλάδα ο Ζοάο Μάριο

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Επί αθηναϊκού εδάφους βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής (12/09) ο Ζοάο Μάριο, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

Η Ένωση τα έχει βρει σε όλα με την Μπεσίκτας για τον δανεισμό του 32χρονου Πορτογάλου και πλέον η μετακίνησή του στους «κιτρινόμαυρους» μπαίνει στην τελική… ευθεία. Συγκεκριμένα, τις επόμενες ώρες θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, ούτως ώστε να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με την ΑΕΚ για τον επόμενο χρόνο.

Ο Ίβηρας ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους «Αετούς» της Κωνσταντινούπολης, όμως, αναζητούσε κάτι διαφορετικό και πείστηκε από το πλάνο του «Δικέφαλου», αν και στο deal μεταξύ των δύο συλλόγων δεν υπάρχει οψιόν για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο 32χρονος άσος προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Πόρτο, όμως, τα πρώτα του επαγγελματικά… βήματα τα έκανε στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Το 2016 η Ίντερ ξόδεψε 45.000.000 ευρώ για να τον αποκτήσει, ενώ ακόμα έχει παίξει και στην Γουέστ Χαμ.

Παράλληλα, ο νέος - όπως όλα δείχνουν - άσος της ΑΕΚ έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του Euro 2016 και του Nations League 2019 με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.