Άρης: Επίσημα νέος προπονητής ο Μανόλο Χιμένεθ – Πέμπτη θητεία στην Ελλάδα, συνεργάτης ο Τσιγκρίνσκι

INTIME SPORTS

Onsports team

Ο Άρης ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά από τέσσερα χρόνια - Άμεσος συνεργάτης ο άλλοτε παίκτης του στην ΑΕΚ, Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι.

Ο 61χρονος τεχνικός αντικατέστησε τον Μαρίνο Ουζουνίδη, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν μετά το κακό ξεκίνημα στη σεζόν σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Μετά από τέσσερις θητείες στην ΑΕΚ, ο Χιμένεθ θα κάτσει στον πάγκο του Άρη, έχοντας στο πλευρό του κι έναν άλλοτε παίκτη του στην «Ένωση». Ο λόγος για τον Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, ο οποίος θα είναι άμεσος συνεργάτης του, ενώ το υπόλοιπο τιμ αποτελείται από τους Ζεσούς Καλδερόν, Πάμπλο Αράνς (γυμναστής) και Σανθ Χακόμπο (προπονητής τερματοφυλάκων).

Ο Ρούμπεν Ρέγες είχε κι άλλες δύο περιπτώσεις στη λίστα του, αλλά ο Θόδωρος Καρυπίδης δεν θέλησε να ρισκάρει κι ως εκ τούτου πηγαίνει σε μια ασφαλή επιλογή και σε έναν προπονητή που γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα.

Η τελευταία ομάδα που προπόνησε ο Χιμένεθ ήταν ο ΑΠΟΕΛ, στον πάγκο του οποίου βρέθηκε για πέντε μήνες (12 οκτωβρίου 2024 – 2 Μαρτίου 2025).

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Manolo Jimenez μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Manuel Jiménez Jiménez, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1964 στο Αραχάλ της Σεβίλλης.

Μετά από μια πλούσια καριέρα ως ποδοσφαιριστής αφιερωμένη στη Sevilla, ο Manolo Jimenez ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στη δεύτερη ομάδα της Sevilla.

Τον Οκτώβρη του 2007 προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα των Ανδαλουσιάνων, τους οποίους καθοδήγησε σε 135 αγώνες.

Το 2010 ο έμπειρος Ισπανός τεχνικός ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό της Α.Ε.Κ. και στην πρώτη του χρονιά κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας.

Τον Ιανουάριο του 2012 επέστρεψε στην Ισπανία για λογαριασμό της Real Zaragoza και σχεδόν ένα χρόνο αργότερα μετακόμισε στο Κατάρ για λογαριασμό της Al Rayann. Εκεί στέφθηκε πρωταθλητής για πρώτη φορά στην προπονητική του καριέρα τη σεζόν 2014-’15.

Τον Ιανουάριο του 2017 επέστρεψε στην Ελλάδα για τη δεύτερη θητεία του στην Α.Ε.Κ. κατακτώντας ένα ακόμη πρωτάθλημα, αυτή τη φορά της Super League την αγωνιστική περίοδο 2017-’18.

Μεσολάβησαν μερικοί μήνες και λίγοι αγώνες στον πάγκο της Las Palmas πριν ο Jimenez επιστρέψει ξανά στην Α.Ε.Κ. τον Φεβρουάριο του 2019 αυτή τη φορά, όμως, για σύντομο χρονικό διάστημα σχεδόν τεσσάρων μηνών.

Τον Οκτώβριο του 2019 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς μετακόμισε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για λογαριασμό της Al Wahda.

Μεσολάβησε μόνο ένα μικρό, τέταρτο πέρασμα από τον πάγκο της Α.Ε.Κ. για το τελείωμα της σεζόν 2020-’21, πριν επιστρέψει στα Εμιράτα και την Al Wahda, την οποία καθοδήγησε ως τον Μάρτιο του 2023.

Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς πέρασε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στην Παραγουάη για να αναλάβει δουλειά στην Cerro Porteno. Αρχικά ως σύμβουλος και λίγο αργότερα ως πρώτος προπονητής.

Την περασμένη σεζόν ο έμπειρος προπονητής επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό του Α.Π.Ο.Ε.Λ., καθοδηγώντας την κυπριακή ομάδα σε 27 αγώνες από τον Οκτώβριο μέχρι τον περασμένο Μάρτιο.

Από σήμερα ο Manolo Jimenez ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ.

Bienvenido Manolo!

* Συνεργάτες του νέου προπονητή της ομάδας μας θα είναι οι Jesus Calderon, Dmytro Chygrynskyi (βοηθοί προπονητή), Pablo Arrans (προπονητής φυσικής κατάστασης) και Jacobo Sanz (προπονητής τερματοφυλάκων)».