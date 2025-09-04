Ομάδες

Την «AEL FC Arena» πρότεινε ως έδρα απέναντι στον Παναθηναϊκό η Κηφισιά
Οnsports Τeam 04 Σεπτεμβρίου 2025, 15:29
SUPER LEAGUE

Την «AEL FC Arena» πρότεινε ως έδρα απέναντι στον Παναθηναϊκό η Κηφισιά

Λόγω του προβλήματος που υπάρχει στο ΟΑΚΑ η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο αποφάσισε να προτείνει ως έδρα της για τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής κόντρα στον Παναθηναϊκό την «AEL FC Arena». 

Η Κηφισιά υποδέχεται για την 3η αγωνιστική του Πρωταθλήματος τον Παναθηναϊκό, όμως ακόμα είναι άγνωστο σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση, αφού το «Ζηρίνειο» δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Από την στιγμή λοιπόν που δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση με το ΟΑΚΑ, η ομάδα των βορείων προαστίων πρότεινε να γίνει το παιχνίδι στην «AEL FC Arena», η οποία θα είναι διαθέσιμη την ημέρα του παιχνιδιού.

Οριστική απόφαση πάντως δεν υπάρχει ακόμα, ενώ η Κηφισιά είναι αρνητική στο ενδεχόμενη αναστροφής της έδρας.

 


