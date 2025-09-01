Μεταγραφές, ΑΕΚ: Έφτασε στην Αθήνα ο Γκρούγιτς

Οnsports Τeam

Επί ελληνικού εδάφους βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας (01/09) ο Μάρκο Γκρούγιτς, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

Ο Σέρβος μέσος αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη… κίνηση των «κιτρινόμαυρων» ενόψει της νέας σεζόν και λίγο πριν τις 14:00 έφτασε στην Αθήνα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποιο απρόοπτο, ο 29χρονος Σέρβος θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ ούτως ώστε να τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για τις επόμενες υποχρεώσεις της ομάδας.

Όπως όλα δείχνουν, ο Μάρκο Γκούγιτς θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης για τη συμμετοχή στη League Phase του Conference League, ενώ πλέον η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στην απόκτηση ενός επιθετικού.