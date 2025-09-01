Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Ταμπόρδα - «Θα διεκδικήσουμε πρωτάθλημα και Europa League»

Onsports Team

Ο Βισέντε Ταμπόρδα έφτασε στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το... αριστερό τις υποχρεώσεις του στη Super League και πλέον φουλάρει για να ολοκληρώσει δύο σημαντικές μεταγραφές.

Το Τριφύλλι αναζητούσε έναν επιτελικό χαφ για την ενίσχυση του ρόστερ του και ο παίκτης στον οποίον κατέληξε είναι ο Βισέντε Ταμπόρδα, που άνηκε στην Μπόκα Τζούνιορς κι έπαιζε ως δανεικός στην Πλατένσε.

Οι «πράσινοι» κατέβαλαν 5 εκατ. δολάρια στην Μπόκα, η οποία θα έχει ένα ποσοστό 20% σε μελλοντική πώληση και έφτασαν σε συμφωνία με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, με τον 24χρονο μέσο να φτάνει αργά το βράδυ της Κυριακής (31/8) στην Αθήνα.

Στην συνέχεια θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και μετά θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό, θέτοντας κι επίσημα τον εαυτό του στην διάθεση του Ρουί Βιτόρια.

Θα ακολουθήσει η μεταγραφή του Σίριλ Ντέσερς, με τον Νιγηριανό επιθετικό να αναμένεται να ξημερώματα της Δευτέρας (1/9) στη χώρα μας.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Ταμπόρδα τόνισε πως ήρθε στον Παναθηναϊκό γιατί είναι μία μεγάλη ομάδα, ενώ είπε πως οι οπαδοί του, που τους έχει δει σε βίντεο, είναι τόσο παθιασμένοι όσο αυτοί της Αργεντινής.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Καλησπέρα σε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ κι ελπίζω η καινούρια σεζόν να μας φέρει καλά αποτελέσματα. Έχω δει αγώνες του Παναθηναϊκού, έχουμε καλούς παίκτες και πιστεύω με τους παίκτες αυτούς θα διεκδικήσουμε τόσο το Europa League όσο και το πρωτάθλημα».

Για το εάν έχει μιλήσει με τον Ρουί Βιτόρια:

«Δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον προπονητή. Μίλησα όμως με τον τεχνικό διευθυντή κι αναμένω να μιλήσω και με τον κ. Βιτόρια. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ κι αυτή είναι μία όμορφη πρόκληση για εμένα».

Για το τι ήταν αυτό που τον έπεισε να έρθει στον Παναθηναϊκό:

«Είναι μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός κι αυτό αποτέλεσε ένα έναυσμα για να έρθω. Επίσης έχει εξαιρετικούς φιλάθλους και συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα πω πως οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού με έκαναν να αισθανθώ σαν να είμαι στην Αργεντινή, γιατί τους είδα να είναι πολύ παθιασμένοι»