Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Λύτρωση στις καθυστερήσεις με Σαλάχ για Αίγυπτο - Τα αποτελέσματα

Με δραματικό τρόπο άνοιξε η αυλαία του β΄ ομίλου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να υπογράφει τη νίκη της Αιγύπτου με 2-1 επί της Ζιμπάμπουε στην πρεμιέρα των δύο ομάδων.

Ο ηγέτης της Λίβερπουλ «μίλησε» στις καθυστερήσεις, σκοράροντας στο 92’ και ολοκληρώνοντας την ανατροπή για τους «Φαραώ». Η Ζιμπάμπουε είχε αιφνιδιάσει την Αίγυπτο, ανοίγοντας το σκορ στο 20ό λεπτό με τον Πρινς Ντουμπέ, διατηρώντας το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Η αντίδραση της Αιγύπτου ήρθε στο 64’, όταν ο Ομάρ Μαρμούς ισοφάρισε, πριν ο Σαλάχ δώσει τη χαριστική βολή στις καθυστερήσεις, χαρίζοντας στην ομάδα του το πολύτιμο τρίποντο.

Νικηφόρο ήταν και το ξεκίνημα της Νότιας Αφρικής, η οποία επικράτησε 2-1 της Αγκόλας. Η ομάδα του Χούγκο Μπρόος προηγήθηκε στο 21’ με τον Όσγουϊν Απόλις, με την Αγκόλα να απαντά προσωρινά στο 35’ χάρη στο γκολ του Σόου. Τη λύση για τους Νοτιοαφρικανούς έδωσε στο 79΄ ο Λάιλ Φόστερ, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Στον 1ο όμιλο, το Μάλι, επόμενος αντίπαλος του Μαρόκου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025, γνώρισε μια απρόσμενη απώλεια βαθμών, μένοντας στο 1-1 με τη Ζάμπια στον εναρκτήριο αγώνα που διεξήχθη στο «Mohammed V» της Καζαμπλάνκα. Οι «Αετοί» του Τομ Σέινφιετ ήταν κυρίαρχοι στην κατοχή και τις ευκαιρίες, όμως δεν κατάφεραν να «καθαρίσουν» το παιχνίδι.

Το Μάλι έχασε την ευκαιρία να προηγηθεί νωρίτερα, όταν ο Ελ Μπιλάλ Τουρέ αστόχησε σε πέναλτι στο 41’. Τελικά, το σκορ άνοιξε στο 61’ με τον Λασίν Σιναγιόκο της Οσέρ, ωστόσο η αδυναμία εκμετάλλευσης των ευκαιριών στοίχισε. Στις καθυστερήσεις και συγκεκριμένα στο 92’, η Ζάμπια ισοφάρισε σε αντεπίθεση, με τον Πάτσον Ντάκα να σκοράρει με κεφαλιά και να στερεί από το Μάλι τη νίκη στην πρεμιέρα του.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης:

Όμιλος A

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Μαρόκο – Κομόρες 2-0

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Μάλι – Ζάμπια 1-1

Όμιλος B

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Νότια Αφρική – Αγκόλα 2-1

Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε 2-1

Όμιλος Γ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Νιγηρία – Τανζανία 18:30

Τυνησία – Ουγκάντα 21:00

Όμιλος Δ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

ΛΔ Κονγκό – Μπενίν 13:30

Σενεγάλη – Μποτσουάνα 16:00

Όμιλος E

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Μπουρκίνα Φάσο – Ισημ. Γουινέα 13:30

Αλγερία – Σουδάν 16:00

Όμιλος ΣΤ

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025