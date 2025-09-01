Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1-1: «Γκέλα» με το καλημέρα, με γκολ ενός... πρώην

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό, είχε δύο δοκάρια και πολλές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, αλλά είχε κακή απόδοση στο δεύτερο και ο Μπένζαμιν Βέρμπιτς τον τιμώρησε στο 86' για το τελικό 1-1 κόντρα στον Λεβαδειακό, στην πρεμιέρα του στη φετινή Super League.

«Γκέλα» για τον Παναθηναϊκό στη Super League με το... καλημέρα!

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια είχε ένα εκρηκτικό πρώτο ημίχρονο, με γκολ στο πρώτο λεπτό, 15 τελικές και δύο δοκάρια, αλλά για μια ακόμα φορά η αναποτελεσματικότητα δεν τον άφησε να πάρει προβάδισμα ασφαλείας.

Στο δεύτερο μέρος οι «πράσινοι» είχαν κάκιστη απόδοση, επέτρεψαν στον Λεβαδειακό να πάρει μέτρα, να το πιστέψει κι εν τέλει να φτάσει στο τελικό 1-1, με το υπέροχο τελείωμα του Μπένζαμιν Βέρμπιτς, ο οποίος δεν πανηγύρισε το γκολ κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός έδωσε το πρώτο του παιχνίδι για το φετινό Πρωτάθλημα κόντρα στον Λεβαδειακό, αφού η αναμέτρηση με τον ΟΦΗ για την πρεμιέρα αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πράσινων».

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στη Λεωφόρο μετά από ένα χρόνο στο ΟΑΚΑ και πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό άνοιξαν το σκορ.

Μετά από κόρνερ του Τσέριν και προσωρινή απομάκρυνση, ο Καλάμπρια έπιασε το δυνατό αριστερό σουτ, με τον Τζούρισιτς να παρεμβάλλεται και με ένα υπέροχο τακουνάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να είναι απόλυτα επιθετικός χάνοντας τη μια ευκαιρία πίσω απ’ τον άλλη. Στο 8’ το σουτ του Καλάμπρια στην κίνηση αποκρούστηκε απ’ τους αμυντικούς, ενώ στο 13’ ξανά ο Ιταλός αναστάτωσε την άμυνα του Λεβαδειακού, «σήκωσε» την μπάλα προς τον Τσέριν, όμως η κεφαλιά του Σλοβένου χτύπησε στο πάνω μέρος του δοκαριού κι έφυγε άουτ.

Στο 16’ ο Μπακασέτας πλάσαρε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 19’ ο Λεβαδειακός είχε την πρώτη μεγάλη στιγμή στον αγώνα, όταν από σέντρα-σουτ του Τσάπρα εκτός περιοχής ο Όζμπολτ έβαλε το πόδι του απ’ το ύψος του πέναλτι, στέλνοντας τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λαφόν.

Στο 23’ ο Παναθηναϊκός είχε νέο δοκάρι όταν από σέντρα του Τσέριν δεύτερο δοκάρι, ο αμαρκάριστος Τουμπά πήρε την κεφαλιά όμως η προσπάθεια του Αλγερινού στόπερ χτύπησε στη ρίζα του αριστερού δοκαριού κι ακολούθως η μπάλα απομακρύνθηκε, ενώ στο 36’ το πλασέ του Τετέ πέρασε λίγο άουτ.

Ο Λεβαδειακός έκλεισε το ημίχρονο με άλλη μία μεγάλη ευκαιρία όταν από σέντρα-σουτ του Λάγιους, ο Μλαντένοβιτς πρόλαβε την τελευταία στιγμή τον Παλάσιος πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά στο δεύτερο ημίχρονο με τον κόσμο να «υποδέχεται» με πολύ θερμό χειροκρότημα στο 67ο λεπτό τον Ρενάτο Σάντσες στην πρώτη συμμετοχή του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Λεβαδειακός ήταν πάντως η ομάδα που είχε δύο πολύ καλές στιγμές. Πρώτα στο 73’ όταν από κάθετη πάσα του Βέρμπιτς, ο Γκούμας έπιασε το πλασέ από τα δεξιά όμως η μπάλα πέρασε άουτ, ενώ στο 82’ το απευθείας φάουλ του Βέρμπιτς που πέρασε λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 86’ ο Λεβαδειακός «πάγωσε» τη Λεωφόρο. Η άμυνα του Παναθηναϊκού συνελήφθη ξανά στον... ύπνο όταν ο Βέρμπιτς πάτησε στην περιοχή, έπαιξε το ένα-δύο με τον Γκούμα κι «εκτέλεσε» με το αριστερό από πολύ δύσκολη γωνία, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στα λεπτά που απέμειναν ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βρει δεύτερο γκολ και γνώρισε μία πολύ «σκληρή» απώλεια βαθμών με το ξεκίνημα των υποχρεώσεών του στην Super League.

Διαιτητής: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: 48’ Μπακασέτας - 14’ Λαμαράνα

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Τσέριν (77’ Μπρέγκου), Τετέ (87’ Μαντσίνι), Μπακασέτας (67’ Ρενάτο Σάντσες), Τζούριτσιτς (76’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Άμπου Χάνα, Τσάπρας, Λιάγκας, Λαμαράνα (46’ Γκούμας), Τσοκάι, Κωστή (90’+4’ Τσιβελεκίδης), Λαγιούς (66’ Βέρμπιτς), Παλάσιος (66’ Μανθάτης), Όζμπολτ (89’ Πεντρόζι).