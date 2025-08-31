Ομάδες

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός: Το απίθανο τακουνάκι του Τζούρισιτς για το 1-0 - Δείτε βίντεο
Onsports Team 31 Αυγούστου 2025, 22:58
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Δείτε το γκολ του Φίλιπ Τζούρισιτς στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός.

Ο Παναθηναϊκός δίνει το πρώτο του παιχνίδι για το φετινό Πρωτάθλημα κόντρα στον Λεβαδειακό, αφού η αναμέτρηση με τον ΟΦΗ για την πρεμιέρα αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πράσινων».

Οι πράσινοι επέστρεψαν στη Λεωφόρο και πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό άνοιξαν το σκορ.

Μετά από κόρνερ του Τσέριν και προσωρινή απομάκρυνση, ο Καλάμπρια έπιασε το δυνατό αριστερό σουτ, με τον Τζούρισιτς να παρεμβάλλεται και με ένα υπέροχο τακουνάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Δείτε το γκολ:

 

 



