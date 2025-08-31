Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena» για τη 2η αγωνιστική της Super League
EUROKINISSI
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 31 Αυγούστου 2025, 19:41
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

LIVE ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena» για τη 2η αγωνιστική της Super League

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR, για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ πέτυχε τον πρώτο μεγάλο στόχο της, που ήταν η πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να κάνουν και το «2 στα 2» στη Super League, ώστε να κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο τον καλοκαιρινό κύκλο αγώνων, πριν την πρώτη διακοπή της σεζόν.

Η αποστολή της ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς αντιμετωπίζει μια άκρως αξιόμαχη ομάδα. Ο λόγος για τον Αστέρα AKTOR, ο οποίος έβαλε δύσκολα στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού κι ηττήθηκε, καθώς δέχθηκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν παράλληλα να διαχειριστούν την κούραση από το ματς της Πέμπτης (31/08), αλλά την εφορία που έφερε η επιτυχία.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Eurobasket 2025, Σπανούλης: «Χτίζουμε μια νέα γενιά» - Τι είπε για Γκάλη και Γιάννη Αντετοκούνμπο
14 λεπτά πριν Eurobasket 2025, Σπανούλης: «Χτίζουμε μια νέα γενιά» - Τι είπε για Γκάλη και Γιάννη Αντετοκούνμπο
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Η Ισπανία κυριάρχησε κόντρα στην Κύπρο, το Ισραήλ σόκαρε την Γαλλία
16 λεπτά πριν Eurobasket 2025: Η Ισπανία κυριάρχησε κόντρα στην Κύπρο, το Ισραήλ σόκαρε την Γαλλία
SUPER LEAGUE
LIVE ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena» για τη 2η αγωνιστική της Super League
1 ώρα πριν LIVE ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena» για τη 2η αγωνιστική της Super League
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Επίσημη η μεταγραφή του Ταρέμι - Δείτε βίντεο
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Επίσημη η μεταγραφή του Ταρέμι - Δείτε βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved