Super League, Πανσερραϊκός - ΟΦΗ 0-1: Απόδραση με Γκονζάλες

Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της Super League πήρε ο ΟΦΗ, επικρατώντας 1-0 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες, χάρις σε φάουλ του Μπόρχα Γκονζάλες.

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 1-0 του Πανσερραϊκού εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής. Οι Κρητικοί εκμεταλλεύτηκαν τη σταθερότητά τους και ένα εξαιρετικό γκολ του Γκονζάλες, παίρνοντας το πρώτο τους «τρίποντο», καθώς το ματς της πρεμιέρας με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο έχει αναβληθεί.

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο, ο ΟΦΗ ανέβασε στροφές και άρχισε να απειλεί. Στο 15ο λεπτό, ο Λεβάν Σενγκέλια βρήκε με ωραία κάθετη τον Ταξιάρχη Φούντα, όμως ο Φρανσίσκο Τιναλίνι αντέδρασε σωστά στο δυνατό σουτ του Έλληνα επιθετικού. Ο Ουρουγουανός τερματοφύλακας των γηπεδούχων ήταν καθοριστικός και στο 20’, αποκρούοντας το σουτ του Τιάγκο Νους, έπειτα από εξαιρετική ατομική προσπάθεια.

Η πίεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στο 25’, με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο να παίρνει καρφωτή κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Σενγκέλια, υποχρεώνοντας ξανά τον Τιναλίνι σε εντυπωσιακή επέμβαση.

Μετά το ημίωρο, ο Πανσερραϊκός ισορρόπησε το παιχνίδι και απείλησε σε δύο περιπτώσεις πριν την ανάπαυλα. Στο 38’ ο Γκιγιομιέ πλάσαρε άστοχα από πλεονεκτική θέση, ενώ στο 45’ ο Γκριν σούταρε δυνατά αλλά εκτός εστίας. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ και χωρίς αλλαγές στις ενδεκάδες.

Η εικόνα του παιχνιδιού παρέμεινε ισορροπημένη μέχρι το 54’, όταν ο Γκονζάλες εκτέλεσε εξαιρετικά ένα φάουλ, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, βάζοντας τον ΟΦΗ σε θέση οδηγού.

Παρά τις αλλαγές του Κριστιάνο Μπάτσι και τη μεγαλύτερη κατοχή της μπάλας στο δεύτερο μέρος, ο Πανσερραϊκός δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Χριστογεώργου, μένοντας για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική χωρίς γκολ και βαθμό.

Αντίθετα, η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς ξεκίνησε ιδανικά το φετινό της ταξίδι στη Super League, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της.

Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)

Κίτρινες: Ιβάν, Τσαούσης - Κρίζμανιτς, Ανδρούτσος.

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Φέλτες, Ντε Μάρκο (84’ Γκελασβίλι), Τσαούσης, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ (68’ Λιάσος), Ουαγκέ (78’ Φάλε), Μπανζακί (84’ Σοφιανός), Γκριν (78’ Λεό), Ιβάν.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονζάλες, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Φούντας (90’ Ζανελάτο), Σενγκέλια (74’ Σαλσίδο), Νους (90’ Αποστολάκης), Θεοδοσουλάκης (64’ Ράκονιατς).

