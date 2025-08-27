Παναθηναϊκός: «Οριστική η συμφωνία με την Μπόκα για τον Ταμπόρδα» - Τα δεδομένα του deal

Onsports Team

Παναθηναϊκός και Μπόκα Τζούνιορς ήρθαν σε οριστική συμφωνία για τη μεταγραφή του Βισέντε Ταμπόρδα, σύμφωνα με δημοσίευμα του ESPN στην Αργεντινή.

Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του επιτελικού μέσου είναι ο Παναθηναϊκός.

Σύμφωνα με εκπομπή στο ESPN στην Αργεντινή, «ο Βισέντε Ταμπόρδα έχει κλείσει 100%» και θα φορέσει σύντομα τα «πράσινα».

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, η μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί στα 5 εκατομμύρια δολάρια.

Η Μπόκα Τζούνιορς πρόκειται να κρατήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 20%, ενώ η Πλατένσε, προκειμένου να "σπάσει" τον δανεισμό του Ταμπόρδα, θα λάβει το 10% των χρημάτων (δηλαδή 500.000 δολάρια) που θα δώσει ο Παναθηναϊκός, ενώ θα πάρει κι έναν ακόμα παίκτη δανεικό.

Δείτε το σχετικό βίντεο με το ρεπορτάζ: