ΠΑΟΚ: Πρόταση στην Τζένοα για τον Βολιάκο

Οnsports Τeam

Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για τον κεντρικό αμυντικό της Τζένοα, Αλεσάντρο Βολιάκο.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Λούκα Ντι Μάρτζιο, έφερε στο φως της δημοσιότητας το θέμα, το οποίο ισχύει, καθώς οι «ασπρόμαυροι» θέλουν δανεικό τον 26χρονο, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον, επίσης, από Πίζα και Κάλιαρι.

Γεννημένος στις 13 Σεπτεμβρίου του 1998 στην επαρχία Άκουβιβα ντελε Φόντι, νότια του Μπάρι, ο Βολιάκο εντάχθηκε στις ακαδημίες της Γιουβέντους από το 2013. Πέρασε από όλες τις «μικρές» ηλικιακά ομάδες της «Γηραιάς Κυρίας», χωρίς όμως να αγωνιστεί στην πρώτη.

Ακολούθησαν δανεισμοί σε Πάντοβα (1 συμμετοχή) και Πορντενόνε (59 συμμετοχές/1 ασίστ), για να μετακομίσει τον Αύγουστο του 2021 στη Γένοβα έναντι 2.000.000 ευρώ, όπου και παραμένει έχοντας συμβόλαιο με την Τζένοα (64 συμμετοχές/2 γκολ/2 ασίστ) ως το 2027.

Στο διάστημα αυτό, ο ύψους 1,86μ. αμυντικός δόθηκε δανεικός σε Μπενεβέντο (30 συμμετοχές) και Πάρμα (10 συμμετοχές) ενώ έχει περάσει από όλες τις «μικρές» εθνικές ομάδες της Ιταλίας, από την Κ15 ως την Κ21.

Σύμφωνα με τη γνωστή ιστοσελίδα transfermarkt.com, ο Βολιάκο που έχει παίξει τα περισσότερα ματς της επαγγελματικής του καριέρας στη Serie B (102) και λιγότερα στη Serie A (42) κοστολογείται στα 2,8 εκ. ευρώ.