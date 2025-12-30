Euroleague: Τιμωρήθηκε η Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά τις καταγγελίες της Βαλένθια

Οnsports Team

Με πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ τιμώρησε ο αθλητικός δικαστής της Euroleague τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για όσα έκαναν οι φίλαθλοί της κόντρα στη Βαλένθια (85-82), στο πρώτο ματς μετά την επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ.

Οι οπαδοί της Μακάμπι προέβησαν σε υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη τον τεχνικό της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ, αλλά και τους παίκτες του, εκφράζοντας έτσι τη δυσαρέσκειά τους για τις αντιδράσεις στην Ισπανία και τη στάση της Βαλένθια ως προς τη συμμετοχή των Ισραηλινών ομάδων στη διοργάνωση λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Αμέσως μετά τον αγώνα, η Βαλένθια με ανακοίνωσή της είχε διαμαρτυρηθεί για τη «φιλοξενία» της οποίας έτυχε στην Ιερουσαλήμ, τονίζοντας:

«Η Βαλένθια, η οποία βρισκόταν σε επικοινωνία με την Euroleague καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, θα υποβάλει επίσημη καταγγελία, παρέχοντας φωτογραφικά στοιχεία, σχετικά με την αγενή συμπεριφορά των οπαδών της Μακάμπι. Συμπεριφορές όπως αυτές που παρατηρήθηκαν σήμερα, με ρατσιστικές προσβολές και επαναλαμβανόμενες λεκτικές προσβολές προς τον σύλλογο και τον προπονητή μας, Πέδρο Μαρτίνεθ, ακόμη και την παρεμπόδισή του να δώσει συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα στην τηλεόραση, βλάπτουν όχι μόνο τον ανταγωνισμό αλλά και το άθλημά μας γενικότερα και είναι εντελώς απαράδεκτες σε ένα γήπεδο μπάσκετ».