Κοντούρης: «Να γίνω βασικός στον Παναθηναϊκό, η ομάδα θα βρει άμεσα τον δρόμο της»

Ο Σωτήρης Κοντούρης μίλησε για την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, τους στόχους του με την πράσινη φανέλα αλλά και το τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος από τον ίδιο.

Την πρώτη του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού παραχώρησε ο Σωτήρης Κοντούρης στο PAO TV, αναλύοντας τις πρώτες σκέψεις του μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στο «τριφύλλι», η οποία –όπως τόνισε- έγινε πολύ... ξαφνική και γρήγορη.

Ο 20χρονος κεντρικός μέσος εξέφρασε επίσης την βεβαιότητά του ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει άμεσα τον δρόμο του με τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει πλέον την ομάδα, ενώ αναφέρθηκε στους προσωπικούς στόχους του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σωτήρη Κοντούρη στο PAO TV:

-Πόσο ξαφνική ήταν για σένα η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό;

«Ήταν αρκετά ξαφνική. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι βρίσκομαι εδώ. Έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα, από τότε που ξεκινήσαμε τις επαφές με τους ανθρώπους της ομάδας μέχρι και τώρα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας».

-Πρώτα η καθιέρωση στον Παναιτωλικό, μετά η παρουσία στην Εθνική Κ19 και τώρα η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Πού φτάνουν οι στόχοι σου;

«Ο κάθε παίκτης πρέπει να κοιτάει την κάθε ημέρα διαφορετικά, να δουλεύει. Οι στόχοι δεν πρέπει να έχουν ταβάνι. Ο στόχος είναι να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται και στο τέλος θα δούμε πού έχουμε φτάσει».

-Σε προσωπικό επίπεδο τι θα ήθελες να πετύχεις στον Παναθηναϊκό;

«Αρχικά να προσαρμοστώ όσο πιο γρήγορα γίνεται στις απαιτήσεις της ομάδας, του προπονητή. Και κάποια στιγμή να γίνω βασικός, να μπω στην ενδεκάδα και να μπορέσω κι εγώ να βοηθάω μέρα με την μέρα όσο περισσότερο γίνεται».

-Τι εικόνα έχεις από την καινούρια σου ομάδα;

«Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο, που έχουν γίνει αρκετές αλλαγές. Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα θα βρει άμεσα τον δρόμο της, γιατί έχει τους κατάλληλους ανθρώπους να την βοηθήσουν και να την φτάσουν εκεί που πραγματικά τις αξίζει».

-Πώς θα περιέγραφες αγωνιστικά τον εαυτό σου;

«Εναν παίκτη που του αρέσει να τρέχει, να μαρκάρει, να πατάει περιοχή, αυτό που λέμε box to box. Να σουτάρει, να παίρνει πρωτοβουλίες και γενικά να μάχεται και να δίνει το 100%».

-Τι να περιμένουν οι φίλαθλοι από εσένα;

«Αρχικά να περιμένουν έναν παίκτη που θα προσπαθήσει να δώσει τα πάντα για την ομάδα και τον κόσμο της και θα δίνει ό,τι καλύτερο έχει».