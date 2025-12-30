Ομάδες

Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση στο ΟΑΚΑ για Τετέι και Κοντούρη μπροστά σε 1.000 φιλάθλους! (pics)
Οnsports Team 30 Δεκεμβρίου 2025, 18:31
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση στο ΟΑΚΑ για Τετέι και Κοντούρη μπροστά σε 1.000 φιλάθλους! (pics)

Ανδρέας Τετέι και Σωτήρης Κοντούρης έκαναν την πρώτη τους προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, μπροστά σε 1.000 φιλάθλους στο ΟΑΚΑ, στην πλειοψηφία τους μικρά παιδιά.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις μετά την άδεια των Χριστουγέννων, με τους Ανδρέα Τετέι και Σωτήρη Κοντούρη να τίθονται στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.

Οι «πράσινοι», μάλιστα, προπονήθηκαν στο ΟΑΚΑ, κάνοντας έκπληξη σε περίπου 1.000 φιλάθλους τους και συγκεκριμένα σε οικογένειες με παιδιά, που βρίσκονταν εκεί για τη γιορτή του «Πανάθα».

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Στις προπονήσεις επέστρεψαν την Τρίτη το μεσημέρι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Οι Πράσινοι προπονήθηκαν στο ΟΑΚΑ, μπροστά σε 1.000 και πλέον φίλους της ομάδας.

Η σημερινή ημέρα επιφύλασσε μία έκπληξη για τους μικρούς φίλους του Συλλόγου που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για τη γιορτή του Πανάθα, καθώς είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την προπόνηση του Τριφυλλιού.

Την πρώτη τους προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού πραγματοποίησαν οι Ανδρέας Τετέι και Σωτήρης Κοντούρης.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, ρόντο, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ο Μίλος Πάντοβιτς ακολούθησε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα λόγω θλάσης στον δικέφαλο, ενώ ο Φικάι απουσίασε λόγω ίωσης».

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

