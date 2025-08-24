Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Πρώτη προπόνηση του Ρενάτο Σάντσες με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο
Onsports Team 24 Αυγούστου 2025, 20:32
SUPER LEAGUE

Πρώτη προπόνηση του Ρενάτο Σάντσες με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο

Στην ιστορική έδρα των «πράσινων» προπονήθηκε το «τριφύλλι», με τον Πορτογάλο να δουλεύει για πρώτη φορά με τους συμπαίκτες του.

Ανακοινώθηκε και δεν έχασε χρόνο ο Ρενάτο Σάντσες. Ο Πορτογάλος άσος το απόγευμα της Κυριακής (24/8) προπονήθηκε με τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά. Με το πρόγραμμα μάλιστα να διεξάγεται στη Λεωφόρο, στην ιστορική έδρα του «τριφυλλιού».

Χαρακτηριστικά η ενημέρωση των «πράσινων» αναφέρει:

«Στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, στο “Απόστολος Νικολαΐδης”, έγινε την Κυριακή το απόγευμα η πρώτη προπόνηση του Ρενάτο Σάντσες με το Τριφύλλι.

Οι Πράσινοι προπονήθηκαν στη Λεωφόρο, με τους νεοφερμένους να παίρνουν γεύση από το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί η ομάδα στους αγώνες των εγχώριων διοργανώσεων.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και ολοκληρώθηκε με τακτική. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τζούριτσιτς, ενώ θεραπεία έκανε ο Γεντβάι».

 

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Οι ευχές της Παρί Σεν Ζερμέν στον Ρενάτο Σάντσες
19 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Οι ευχές της Παρί Σεν Ζερμέν στον Ρενάτο Σάντσες
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: «Θα πρέπει το ιατρικό επιτελείο μας να… δουλέψει σαν τρελό» - Όσα είπε ο Νίκολιτς
36 λεπτά πριν ΑΕΚ: «Θα πρέπει το ιατρικό επιτελείο μας να… δουλέψει σαν τρελό» - Όσα είπε ο Νίκολιτς
SUPER LEAGUE
Super League Βαθμολογία: Αρχή με χαμόγελα και τρεις βαθμούς για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
38 λεπτά πριν Super League Βαθμολογία: Αρχή με χαμόγελα και τρεις βαθμούς για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Εθνική Ελλάδας: «Κόπηκε» ο Ζούγρης – Η 12άδα του Ευρωμπάσκετ
52 λεπτά πριν Εθνική Ελλάδας: «Κόπηκε» ο Ζούγρης – Η 12άδα του Ευρωμπάσκετ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved