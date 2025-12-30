Άντονι Τζόσουα: Φόβοι για την υγεία του μετά το τροχαίο στη Νιγηρία - Ποιοι είναι οι δύο νεκροί

Οnsports Team

Ο Άντονι Τζόσουα τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Νιγηρία, με πηγές να εκφράζουν φόβους ότι η κατάστασή του είναι πιο σοβαρή απ’ ό,τι αρχικά ανακοινώθηκε, θέτοντας πλέον εν αμφιβόλω το mega-fight των περίπου 100 εκατ. λιρών με τον Τάισον Φιούρι.

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών επέβαινε ως επιβάτης σε μαύρο Lexus, το οποίο συγκρούστηκε με σταθμευμένο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Λάγος–Ιμπαντάν, στην περιοχή Μακούν. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους δύο στενοί φίλοι και συνεργάτες του, ο Σίνα Γκάμι και ο Κέβιν Λατίφ Αγιοντέλε, ενώ οι άλλοι δύο επιβάτες του οχήματος βγήκαν χωρίς τραυματισμούς.

Αν και η τοπική αστυνομία ανέφερε αρχικά ότι ο Τζόσουα υπέστη μόνο «ελαφρά» τραύματα και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, άνθρωποι από το στενό του περιβάλλον εκφράζουν ανησυχία ότι οι κακώσεις ενδέχεται να είναι σοβαρότερες. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο τραυματισμού στα πλευρά ή στο γόνατο, παρά τις καθησυχαστικές τοποθετήσεις των νιγηριανών αρχών.

Βίντεο από το σημείο του ατυχήματος δείχνουν τον 36χρονο πυγμάχο εμφανώς πονεμένο, να μορφάζει καθώς τον βοηθούν να βγει από το διαλυμένο όχημα και να μεταφερθεί σε περιπολικό. Άλλο υλικό που κυκλοφόρησε στα social media τον δείχνει χωρίς μπλούζα, αποσβολωμένο, να κάθεται ανάμεσα σε σπασμένα γυαλιά στο εσωτερικό του Lexus.

Σε επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας, εκπρόσωπος του Τζόσουα επιβεβαίωσε τους θανάτους των δύο μελών της ομάδας του, τονίζοντας ότι επρόκειτο για «στενούς φίλους και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του». Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Τζόσουα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και παραμένει υπό παρακολούθηση, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Αξιωματούχοι της πολιτείας Ογκούν δήλωσαν πως ο πυγμάχος ήταν σε επαφή με την οικογένειά του και δεν χρειάστηκε επείγουσα ιατρική παρέμβαση, ωστόσο ειδική ιατρική ομάδα έχει αναλάβει την παρακολούθησή του. Παράλληλα, ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αρχές αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με το Lexus να έχει σχεδόν διαλυθεί, πόρτες να έχουν ξεριζωθεί και την οροφή να έχει παραμορφωθεί. Ένα δεύτερο όχημα της συνοδείας, Mitsubishi Pajero, βρέθηκε λίγα μέτρα πιο πίσω χωρίς ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, για τη μετακίνηση είχε προσληφθεί τοπικός οδηγός.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της Τροχαίας αναφέρουν ότι το όχημα κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, πάνω από το όριο των 50 μιλίων την ώρα, και έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια προσπέρασης, πριν προσκρούσει στο σταθμευμένο φορτηγό. Οι αρχές κάνουν λόγο για «υπερβολική ταχύτητα και επικίνδυνη προσπέραση» ως βασικές αιτίες του δυστυχήματος.

Το τροχαίο σημειώθηκε μόλις δέκα ημέρες μετά τη νίκη του Τζόσουα επί του Τζέικ Πολ στο Μαϊάμι. Ο Βρετανός πυγμάχος βρισκόταν στη Νιγηρία για οικογενειακές διακοπές μίας εβδομάδας και σκόπευε να επιστρέψει στις προπονήσεις ενόψει αγώνα στα τέλη Μαρτίου, πιθανότατα στη Σαουδική Αραβία απέναντι στον Ρίκο Φερχούβεν, πριν από το πολυαναμενόμενο ραντεβού με τον Φιούρι το φθινόπωρο.

Πέρα από τη σωματική του κατάσταση, ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της ψυχολογικής επιβάρυνσης, καθώς ο Τζόσουα επέζησε από ένα δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους που βρίσκονταν στο ίδιο όχημα.

Ο μάνατζέρ του, Έντι Χιρν, δήλωσε ότι προσπαθεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί του και απέφυγε οποιαδήποτε εικασία για την κατάσταση της υγείας του. Μηνύματα συμπαράστασης έφτασαν από τον χώρο της πυγμαχίας, με τον Τζέικ Πολ να τονίζει πως «η ζωή είναι πιο σημαντική από την πυγμαχία».

Ο Άντονι Τζόσουα δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη δημόσια για το περιστατικό.