Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: Η Καϊσέρισπορ έχει στο στόχαστρο της τον Φραντζί Πιερό
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 24 Αυγούστου 2025, 18:41
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Η Καϊσέρισπορ έχει στο στόχαστρο της τον Φραντζί Πιερό

Η Καϊσέρισπορ βρίσκεται σε αναζήτηση επιθετικού κι έχει βάλει στο στόχαστρο της τον Φραντζί Πιερό της ΑΕΚ.

Ο επιθετικός από την Αϊτή δεν μπορεί να βρει ρυθμό, με αποτέλεσμα να μην έχει βρει δίχτυα εδώ και καιρό.

Ο Νίκολιτς έχει δώσει αρκετές ευκαιρίες στον Πιερό, ωστόσο το μέλλον του στην ΑΕΚ είναι αδιάφορο. Να θυμίσουμε, άλλωστε, ότι μετά την απόκτηση του Λούκα Γιόβιτς, η «Ένωση» αναζητά ακόμα έναν επιθετικό.

Με την αποχώρηση του Πιερό να είναι πιθανή, δύο ομάδες της πρώτης κατηγορίας της Τουρκίας παρακολουθούν την περίπτωση του. Αυτό ανέφερε ο ρεπόρτερ της «Yeni Acik», Ερτάν Σουζγκιούν.

Πληροφορίες από τη γειτονική χώρα αναφέρουν ότι η μια εξ αυτών είναι η Καϊσέρισπορ, η οποία δημοσιεύματα την ήθελαν το προηγούμενο διάστημα να είναι κοντά στην απόκτηση του Φιοντόρ Τσάλοφ από τον ΠΑΟΚ, με τη μορφή δανεισμού.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
LIVE ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0 (τελικό): Η «Ένωση» μπήκε με το... δεξί στη Super League - Δείτε τα γκολ
3 λεπτά πριν LIVE ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0 (τελικό): Η «Ένωση» μπήκε με το... δεξί στη Super League - Δείτε τα γκολ
SUPER LEAGUE
Ρενάτο Σάντσες: «Έχει το DNA του νικητή ο Παναθηναϊκός»
37 λεπτά πριν Ρενάτο Σάντσες: «Έχει το DNA του νικητή ο Παναθηναϊκός»
SUPER LEAGUE
Live ΠΑΟΚ – ΑΕΛ: Η πρεμιέρα του «δικέφαλου» κόντρα στους Λαρισαίους που επέστρεψαν
1 ώρα πριν Live ΠΑΟΚ – ΑΕΛ: Η πρεμιέρα του «δικέφαλου» κόντρα στους Λαρισαίους που επέστρεψαν
SUPER LEAGUE
Πρώτη προπόνηση του Ρενάτο Σάντσες με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο
2 ώρες πριν Πρώτη προπόνηση του Ρενάτο Σάντσες με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved