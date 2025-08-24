Ρενάτο Σάντσες: «Έχει το DNA του νικητή ο Παναθηναϊκός»

Onsports Team

Ο Πορτογάλος έκανε δηλώσεις για τη νέα του ομάδα, τονίζοντας πως θα χρειαστεί περίπου 2-3 εβδομάδες για να είναι απόλυτα έτοιμος.

Με κάθε επισημότητα παίκτης του Παναθηναϊκού, είναι ο Ρενάτο Σάντσες. Ο Πορτογάλος ως «πράσινος» πλέον, έκανε δηλώσεις στο κανάλι του «τριφυλλιού» και τόνισε πως ήρθε για τίτλους και νίκες. Μίλησε για τον Ρουί Βιτόρια, ενώ επισήμανε πως θα είναι έτοιμος να παίξει σε 2-3 εβδομάδες.

Μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Πήρα προσωπικά την πρωτοβουλία να έρθω. Είμαι χαρούμενος που θα φοράω αυτή τη φανέλα. Το πιο σημαντικό είναι να εκπροσωπείς τον σύλλογο και τα χρώματά του με τον καλύτερο τρόπο. Ο στόχος κάθε παίκτη είναι κάθε φορά να εκπροσωπεί τα χρώματα που φορά.

Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος σύλλογος στην Ελλάδα, το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Δεν ήταν δύσκολο να τον επιλέξω. Μάχεται για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Δεν είχα αμφιβολίες. Ο προπονητής αποτέλεσε κλειδί και ο σύλλογος έκανε προσπάθεια και το ίδιο το πρότζεκτ ήταν κίνητρο για να έρθω στον Παναθηναϊκό.

Στη ζωή συμβαίνουν διάφορα. Ήταν ο πρώτος μου προπονητής ο Ρουί Βιτόρια. Θα είναι πάλι μια καλή συγκυρία. Θα συνεννοηθούμε καλά. Είχαμε και φιλική σχέση και κερδίσαμε τίτλους. Θα προσπαθήσουμε να ξαναζήσουμε τις καλές εμπειρίες.

Μίλησα περισσότερο με τον προπονητή, με άλλους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν παίξει βέβαια στην ομάδα, αλλά είχαν αγωνιστεί στην Ελλάδα και μου είπαν όμορφα πράγματα για τη χώρα και την Αθήνα.

Είμαι σε καλή κατάσταση. Δεν έχω κάνει προετοιμασία σε σύγκριση με άλλους παίκτες που ξεκίνησαν 1-2 μήνες νωρίτερα, αλλά αισθάνομαι καλά. Θα χρειαστώ 2-3 εβδομάδες για να είμαι πλήρως έτοιμος και στην καλύτερή μου φόρμα.

Έχει το DNA του νικητή ο Παναθηναϊκός».