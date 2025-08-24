Ομάδες

Live ΠΑΟΚ – ΑΕΛ: Η πρεμιέρα του «δικέφαλου» κόντρα στους Λαρισαίους που επέστρεψαν
Onsports Team 24 Αυγούστου 2025, 20:48
SUPER LEAGUE

Live ΠΑΟΚ – ΑΕΛ: Η πρεμιέρα του «δικέφαλου» κόντρα στους Λαρισαίους που επέστρεψαν

Δείτε την εξέλιξη του αγώνα από την Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΛ στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στην Super League 2025-26.

Το πρωτάθλημα αρχίζει για ΠΑΟΚ και ΑΕΛ. Οι δύο ομάδες παίζουν στην άδεια Τούμπα, δίνοντας τον πρώτο τους αγώνα στην Super League 2025-26. Σεζόν ξεχωριστή και για τους δύο, καθώς οι Θεσσαλονικείς διανύουν την αγωνιστική περίοδο που θα συμπληρώσουν έναν αιώνα απ’ την ίδρυσή τους, ενώ οι Λαρισαίοι επέστρεψαν στα… σαλόνια.

Αυτή είναι η πέμπτη φορά στην ιστορία τους που θα κοντραριστούν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στις τέσσερις προηγούμενες ο ΠΑΟΚ επικράτησε και όλες ήταν στην έδρα του. Το 1982-83 με 3-2, το 1988-89 με 2-1, το 1990-91 με 2-1 και το 2020-21 με 1-0.

Ο «δικέφαλος» ψάχνει το θετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και η ΑΕΛ αναζητά την ώθηση στην επανεμφάνισή της στην κορυφαία κατηγορία. Από τη μία το λογικό φαβορί, από την άλλη ο ενθουσιασμός και φυσικά ένα ιστορικό σωματείο για τη χώρα.

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

32 ΑΓΩΝΕΣ

24 ΝΙΚΕΣ ΠΑΟΚ

6 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

2 ΝΙΚΕΣ ΑΕΛ

ΓΚΟΛ: 69-21

Δείτε την εξέλιξη της αναμέτρησης από την Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΛ:

