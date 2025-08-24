Ομάδες

LIVE ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0 (τελικό): Η «Ένωση» μπήκε με το... δεξί στη Super League - Δείτε τα γκολ
AEK FC
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 24 Αυγούστου 2025, 22:11
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

LIVE ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0 (τελικό): Η «Ένωση» μπήκε με το... δεξί στη Super League - Δείτε τα γκολ

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ΑΕΚ – Πανσερραϊκός, για την πρεμιέρα της σεζόν 2025/26 στη Super League.

Η «Ένωση» μπαίνει την Κυριακή (24/08) στη μάχη του νέου πρωταθλήματος, υποδεχόμενη την ομάδα των Σερρών στην «OPAP Arena».

Η νίκη είναι… υποχρέωση για τους «κιτρινόμαυρους», έτσι ώστε να ξεκινήσουν με το δεξί τη σεζόν, όπου ευελπιστούν ότι θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους το πρωτάθλημα.

Όλα αυτά τη στιγμή που το μυαλό τους δεν μπορεί να μην είναι και στην καθοριστική ευρωπαϊκή ρεβάνς που έχει να δώσει την Πέμπτη (28/8), κόντρα στην Άντερλεχτ.

Γι’ αυτό τον λόγο, άλλωστε, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς θα αναζητήσουν μια εύκολη και όσο το δυνατόν… γρήγορη επικράτηση. Οι Σερραίοι από την άλλη, χωρίς άγχος θα διεκδικήσουν το καλύτερο καθώς στόχος τους και φέτος είναι η παραμονή στην κατηγορία.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ΑΕΚ – Πανσερραϊκός



