Live Super League: Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού με τον Asteras Aktor στο άδειο «Γ. Καραϊσκάκης»
Onsports Team 23 Αυγούστου 2025, 19:44
SUPER LEAGUE

Δείτε την εξέλιξη της αναμέτρησης των πρωταθλητών Ελλάδος με τους Αρκάδες, για την 1η αγωνιστική της Super League 2025-26.

Το 67ο πρωτάθλημα από καταβολής Α’ Εθνικής, η 20η Super League, είναι γεγονός. Η σεζόν 2025-26 αρχίζει εντός των συνόρων για το πιο βαρύτιμο τρόπαιο: Αυτό του τίτλου του πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός θέλει να υπερασπιστεί τα κεκτημένα από την περασμένη σεζόν, αρχίζοντας τις προσπάθειές του κόντρα στον Asteras Aktor.

Ο αγώνας διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών στο «Γ. Καραϊσκάκης». Αιτία είναι η τιμωρία των «ερυθρόλευκων» για τον τελικό κυπέλλου της περασμένης σεζόν.

Αυτή είναι η 4η φορά που Ολυμπιακός και Asteras Aktor αναμετρώνται στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Πάντα με γηπεδούχους τους «ερυθρόλευκους». Το 2008-09 οι Πειραιώτες επικράτησαν 3-1, το 2016-17 με σκορ 2-1 και το 2019-20 με 1-0.

Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς (Αιτ/νίας), Λάζαρος Δημητριάδης (Μακεδονίας)

4ος: Μιχάλης Ματσούκας (Ευβοίας)

VAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου), AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

Δείτε ζωντανά την εξέλιξη του αγώνα Ολυμπιακός – Asteras Aktor που… ανοίγει την αυλαία της Super League 2025-26:

