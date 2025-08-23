Live Super League: Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού με τον Asteras Aktor στο άδειο «Γ. Καραϊσκάκης»

Onsports Team

Δείτε την εξέλιξη της αναμέτρησης των πρωταθλητών Ελλάδος με τους Αρκάδες, για την 1η αγωνιστική της Super League 2025-26.

Το 67ο πρωτάθλημα από καταβολής Α’ Εθνικής, η 20η Super League, είναι γεγονός. Η σεζόν 2025-26 αρχίζει εντός των συνόρων για το πιο βαρύτιμο τρόπαιο: Αυτό του τίτλου του πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός θέλει να υπερασπιστεί τα κεκτημένα από την περασμένη σεζόν, αρχίζοντας τις προσπάθειές του κόντρα στον Asteras Aktor.

Ο αγώνας διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών στο «Γ. Καραϊσκάκης». Αιτία είναι η τιμωρία των «ερυθρόλευκων» για τον τελικό κυπέλλου της περασμένης σεζόν.

Αυτή είναι η 4η φορά που Ολυμπιακός και Asteras Aktor αναμετρώνται στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Πάντα με γηπεδούχους τους «ερυθρόλευκους». Το 2008-09 οι Πειραιώτες επικράτησαν 3-1, το 2016-17 με σκορ 2-1 και το 2019-20 με 1-0.

Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς (Αιτ/νίας), Λάζαρος Δημητριάδης (Μακεδονίας)

4ος: Μιχάλης Ματσούκας (Ευβοίας)

VAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου), AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

Δείτε ζωντανά την εξέλιξη του αγώνα Ολυμπιακός – Asteras Aktor που… ανοίγει την αυλαία της Super League 2025-26: