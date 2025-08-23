Super League: Λάβετε θέσεις, το πρωτάθλημα αρχίζει – To πρόγραμμα της πρεμιέρας

Onsports Team

Σέντρα στο 67ο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου από καταβολής Α’ Εθνικής και το 20ο της Super League – Πρεμιέρα σε «Γ. Καραϊσκάκης» και «Κλ. Βικελίδης».

Οι 14 μονομάχοι… ρίχνονται στην αρένα. Το 67ο πρωτάθλημα από καταβολής Α’ Εθνικής στην Ελλάδα, αρχίζει. Εναρκτήριο λάκτισμα σε δύο γήπεδα, με το πρόγραμμα της πρώτης μέρας να περιλαμβάνει τρία παιχνίδια. Το προτελευταίο Σάββατο του καλοκαιριού, μας φέρνει ξανά την αγωνία, τον ενθουσιασμό και το σασπένς που θα μας συνοδεύει μέχρι τον Μάιο.

Το δέλεαρ είναι ο τίτλος. Έστω κι αν αφορά λίγους σε επίπεδο διεκδίκησης κορυφής. Υπάρχουν επίσης τα καλύτερα δυνατά πλασαρίσματα, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, το γόητρο, οι «μάχες», μέχρι και η αποφυγή του υποβιβασμού.

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με VAR και ημιαυτόματο offside για πρώτη φορά στην ιστορία σε όλη τη διάρκειά του. Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στην 20η μορφή του από τη στιγμή που ονομάστηκε σε «Super League», είναι οι εξής:

ΑΕΚ, ΑΕΛ, Άρης, Asteras Aktor, Ατρόμητος, Βόλος, Κηφισιά, Λεβαδειακός, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός, ΠΑΟΚ.

Παναθηναϊκός και ΟΦΗ λόγω του σχετικού δικαιώματος που έκαναν χρήση οι «πράσινοι», δε θα αγωνιστούν στο τριήμερο της πρεμιέρας. Το ματς θα οριστεί από τη λίγκα σε νέα ημερομηνία.

Η σέντρα θα γίνει στις 20:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης» όπου ο πρωταθλητής Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Asteras Aktor, ενώ την ίδια ώρα στο «Κλ. Βικελίδης» ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Βόλο. Δύο ώρες αργότερα στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Σάββατο 23 Αυγούστου

20:00 Άρης – Βόλος Novasports Prime

20:00 Ολυμπιακός – Asteras Aktor Cosmote Sport 1

22:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος Cosmote Sport 2

Κυριακή 24 Αυγούστου

20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 1

21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novasports Prime

Δευτέρα 25 Αυγούστου

19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά Novasports 2