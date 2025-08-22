Ομάδες

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Τότε φτάνει στην Αθήνα ο Ρενάτο Σάντσες
Οnsports Τeam 22 Αυγούστου 2025, 15:09
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Τότε φτάνει στην Αθήνα ο Ρενάτο Σάντσες

Το βράδυ της Παρασκευής (22/08) αναμένεται στην Αθήνα ο Πορτογάλος μέσος για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Στην τελική… ευθεία μπαίνει η διαδικασία απόκτησης του Ρενάτο Σάντσες από τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» τα έχουν βρει σε όλα με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, ενώ τις τελευταίες ώρες προέκυψε κατ’ αρχήν συμφωνία και με την πλευρά του παίκτη.

Έτσι, ο Ρενάτο Σάντσες αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα το βράδυ της Παρασκευής (22/08) στις 21:20, ούτως ώστε να ακολουθούν τα επόμενα… βήματα για το deal. Αυτά περιλαμβάνουν ενδελεχείς ιατρικές εξετάσεις για τον Πορτογάλο.

Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποιο απρόοπτο στον καθιερωμένο έλεγχο, τότε, ο παίκτης θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό για τον επόμενο χρόνο, ενώ στο ενδεχόμενο που ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο Ρενάτο Σάντσες δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρ.



