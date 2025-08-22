Ομάδες

Super League: Με 20άδα κόντρα στον Άρη ο Βόλος
Οnsports Τeam 22 Αυγούστου 2025, 13:42
SUPER LEAGUE

Super League: Με 20άδα κόντρα στον Άρη ο Βόλος

Την πρώτη του αποστολή για το νέο πρωτάθλημα της Super League ανακοίνωσε ο Βόλος.

Πρεμιέρα κόντρα στον Άρη στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Super League για την ομάδα της Μαγνησίας. Οι «κυανέρυθροι» αντιμετωπίζουν τους «κίτρινους» το απόγευμα του Σαββάτου (23/08) στις 20:00 και ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους την Παρασκευή (22/08).

Μετά το τέλος του προγράμματος, ο Χουάν Φεράντο ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία μετέχουν 20 ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, σ’ αυτήν βρίσκονται οι:

Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Τασιούρας, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τριανταφύλλου, Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Μπουζούκης, Χουάνπι, Λάμπρου, Ασεχνούν, Πίντσι, Τζόκα, Θαρθάνα, Μακνί και Χάμουλιτς.



