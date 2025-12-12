Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Μας ισοπέδωσαν, πέρασαν από πάνω μας…»

Onsports Team

Ο Ισπανός φόργουορντ μίλησε για τη βαριά ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR στο Μιλάνο και τόνισε πως δεν πρέπει να συμβεί ξανά ανάλογη εμφάνιση.

Χωρίς να… μασήσει τα λόγια του ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, μίλησε για την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο. Τονίζοντας πως οι αντίπαλοι «ισοπέδωσαν» τους «πράσινους».

Αναλυτικά:

«Δεν παίξαμε επιθετικά στην άμυνα, νομίζαμε θα είναι εύκολο αλλά είναι η Ευρωλίγκα. Οι αντίπαλοι έπαιξαν πολύ καλά, σούταραν μόνοι τους. Είναι μεγάλη η σεζόν και δεν πρέπει να ξανασυμβεί αυτό.

Μας ισοπέδωσαν, πέρασαν από πάνω μας, στους 20 πόντους διαφορά δεν ήμασταν καν κοντά. Στο ΟΑΚΑ είναι πιο εύκολο όταν έχουμε μαζί μας τον κόσμο, αλλά εκτός έδρας δε γίνεται αυτό.

Εχει να κάνει με τη θέληση και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να βελτιωθούμε. Σκόραραν πολύ και θα είναι ένα καλό παιχνίδι να το μελετήσουμε και να μάθουμε από αυτό. Έχει να κάνει με την ενέργεια και την συγκέντρωση. Το σημαντικό είναι να μην κάνουμε τόσα πολλά λάθη γιατί θα μας κοστίσει στην κατάταξη».