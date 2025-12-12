Ομάδες

Βαθμολογία Conference League: Στην πρώτη τετράδα η ΑΕΚ – Τι θέλει για να «κλειδώσει» θέση στους «16»
INTIME SPORTS
Οnsports team 12 Δεκεμβρίου 2025, 00:17
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Βαθμολογία Conference League: Στην πρώτη τετράδα η ΑΕΚ – Τι θέλει για να «κλειδώσει» θέση στους «16»

Δείτε τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής και πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη League Phase του Conference League – Στην τέταρτη θέση η ΑΕΚ, μετά το μεγάλο «διπλό» στη Σαμψούντα.

Με δύο γκολάρες από Κοϊτά και Μαρίν, η ΑΕΚ πήρε τεράστιο «διπλό» (2-1) επί της Σαμσουνσπόρ κι εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στα νοκ άουτ παιχνίδια του Conference League.

Η «Ένωση» είναι πλέον και πολύ κοντά στην εξασφάλιση της απευθείας πρόκρισης στους «16», καθώς έφτασε ήδη τους 10 βαθμούς. Την περασμένη σεζόν η είσοδος στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference League κρίθηκε στους 11 βαθμούς.

Η ΑΕΚ, λοιπόν, θα βρεθεί απευθείας στους «16» σε περίπτωση νίκη επί της Κραϊόβα στην «OPAP Arena», την τελευταία αγωνιστική. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να τα καταφέρει και με ισοπαλία.

Το ΑΕΚ – Κραϊόβα, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Conference League, είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Πέμπτη (18/12) στις 22:00.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

  • Χάκεν – ΑΕΚ Λάρνακας 1-1
  • Μπρέινταμπλικ – Σάμροκ Ρόβερς 3-1
  • Ντρίτα – Άλκμααρ 0-3
  • Νόα – Λέγκια 2-1
  • Φιορεντίνα – Ντίναμο Κιέβου 2-1
  • Γιαγκελόνια – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-2
  • Σκεντίγια – Σλόβαν 2-0
  • Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ 1-2
  • Κραϊόβα- Σπάρτα Πράγας 1-2
  • Αμπερντίν – Στρασμπούρ 0-1
  • Χάμρουν – Σαχτάρ 0-2
  • Ριέκα – Τσέλια 3-0
  • Κουόπιο – Λοζάνη 0-0
  • Λεχ Πόζναν – Μάιντς 1-1
  • Λίνκολν – Σίγκμα Όλομουτς 2-1
  • Ράκοβ – Ζρίνσκι 1-0
  • Σέλμπουρν – Κρίσταλ Πάλας 0-3
  • Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια 0-1

Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

  1. Στρασβούργο 13 (8-4)

  2. Σαχτάρ 12 (10-5)

  3. Ράκοβ 11 (8-2)

  4. ΑΕΚ 10 (11-5)

  5. Σαμσούνσπορ 10 (10-4)

  6. Σπάρτα Πράγας 10 (7-3)

  7. Ράγιο Βαγιεκάνο 10 (10-7)

  8. Μάιντς 05 10 (5-3)

  9. Κρίσταλ Πάλας 9 (9-4)

  10. ΑΕΚ Λάρνακας 9 (6-1)

  11. Φιορεντίνα 9 (8-4)

  12. Τσέλιε 9 (8-7)

  13. ΑΖ 9 (7-7)

  14. Ριέκα 8 (5-2)

  15. Λωζάνη 8 (5-3)

  16. Ομόνοια 8 (5-3)

  17. Νόα 8 (6-5)

  18. Γιαγκελόνια 8 (5-4)

  19. Ντρίτα 8 (4-5)

  20. Λεχ Πόζναν 7 (10-7)

  21. Σκεντίγια 7 (4-4)

  22. Σίγκμα Ολομούτς 7 (6-7)

  23. Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 7 (4-5)

  24. Λίνκολν Ρεντ Ίμπς 7 (6-11)

  25. Κουόπιο (KuPS) 6 (4-3)

  26. Ζρίνσκι 6 (7-9)

  27. Μπρέινταμπλικ 5 (5-8)

  28. Ντιναμό Κιέβου 3 (7-9)

  29. Χάκεν 3 (5-7)

  30. Λέγκια 3 (4-7)

  31. Σλόβαν 3 (4-9)

  32. Χάμρουν Σπάρτανς 3 (3-8)

  33. Αμπερντίν 2 (3-11)

  34. Σέλμπουρν 1 (0-7)

  35. Σάμροκ Ρόβερς 1 (4-12)

  36. Ραπίντ 0 (2-13)

Η τελευταία αγωνιστική (22/12, 22:00)

  • Μάιντς – Σαμσουνσπόρ
  • Σπάρτα Πράγας – Αμπερντίν
  • ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα
  • ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια
  • Αλκμάαρ – Γιαγκελόνια
  • Κρίσταλ Πάλας – Κουόπιο
  • Ντιναμό Κιέβου – Νόα
  • Λοζάνη – Φιορεντίνα
  • Ζρίνσκι – Ραπίντ
  • Λέγκια – Λίνκολν
  • Τσέλιε – Σέλμπουρν
  • Ομόνοια – Ράκοβ
  • Ράγιο Βαγιεκάνο – Ντρίτα
  • Στρασβούργο – Μπρεϊνταμπλίκ
  • Σαχτάρ – Ριέκα
  • Σάμροκ Ρόβερς – Χάμρουν Σπάρτανς
  • Σίγκμα Όλομουτς – Λεχ Πόζναν
  • Σλόβαν – Χάκεν

Τα highlights του Σαμσουνσπόρ - ΑΕΚ



