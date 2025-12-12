Βαθμολογία Conference League: Στην πρώτη τετράδα η ΑΕΚ – Τι θέλει για να «κλειδώσει» θέση στους «16»
Δείτε τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής και πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη League Phase του Conference League – Στην τέταρτη θέση η ΑΕΚ, μετά το μεγάλο «διπλό» στη Σαμψούντα.
Με δύο γκολάρες από Κοϊτά και Μαρίν, η ΑΕΚ πήρε τεράστιο «διπλό» (2-1) επί της Σαμσουνσπόρ κι εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στα νοκ άουτ παιχνίδια του Conference League.
Η «Ένωση» είναι πλέον και πολύ κοντά στην εξασφάλιση της απευθείας πρόκρισης στους «16», καθώς έφτασε ήδη τους 10 βαθμούς. Την περασμένη σεζόν η είσοδος στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference League κρίθηκε στους 11 βαθμούς.
Η ΑΕΚ, λοιπόν, θα βρεθεί απευθείας στους «16» σε περίπτωση νίκη επί της Κραϊόβα στην «OPAP Arena», την τελευταία αγωνιστική. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να τα καταφέρει και με ισοπαλία.
Το ΑΕΚ – Κραϊόβα, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Conference League, είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Πέμπτη (18/12) στις 22:00.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
- Χάκεν – ΑΕΚ Λάρνακας 1-1
- Μπρέινταμπλικ – Σάμροκ Ρόβερς 3-1
- Ντρίτα – Άλκμααρ 0-3
- Νόα – Λέγκια 2-1
- Φιορεντίνα – Ντίναμο Κιέβου 2-1
- Γιαγκελόνια – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-2
- Σκεντίγια – Σλόβαν 2-0
- Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ 1-2
- Κραϊόβα- Σπάρτα Πράγας 1-2
- Αμπερντίν – Στρασμπούρ 0-1
- Χάμρουν – Σαχτάρ 0-2
- Ριέκα – Τσέλια 3-0
- Κουόπιο – Λοζάνη 0-0
- Λεχ Πόζναν – Μάιντς 1-1
- Λίνκολν – Σίγκμα Όλομουτς 2-1
- Ράκοβ – Ζρίνσκι 1-0
- Σέλμπουρν – Κρίσταλ Πάλας 0-3
- Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια 0-1
Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες)
-
Στρασβούργο 13 (8-4)
-
Σαχτάρ 12 (10-5)
-
Ράκοβ 11 (8-2)
-
ΑΕΚ 10 (11-5)
-
Σαμσούνσπορ 10 (10-4)
-
Σπάρτα Πράγας 10 (7-3)
-
Ράγιο Βαγιεκάνο 10 (10-7)
-
Μάιντς 05 10 (5-3)
-
Κρίσταλ Πάλας 9 (9-4)
-
ΑΕΚ Λάρνακας 9 (6-1)
-
Φιορεντίνα 9 (8-4)
-
Τσέλιε 9 (8-7)
-
ΑΖ 9 (7-7)
-
Ριέκα 8 (5-2)
-
Λωζάνη 8 (5-3)
-
Ομόνοια 8 (5-3)
-
Νόα 8 (6-5)
-
Γιαγκελόνια 8 (5-4)
-
Ντρίτα 8 (4-5)
-
Λεχ Πόζναν 7 (10-7)
-
Σκεντίγια 7 (4-4)
-
Σίγκμα Ολομούτς 7 (6-7)
-
Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 7 (4-5)
-
Λίνκολν Ρεντ Ίμπς 7 (6-11)
-
Κουόπιο (KuPS) 6 (4-3)
-
Ζρίνσκι 6 (7-9)
-
Μπρέινταμπλικ 5 (5-8)
-
Ντιναμό Κιέβου 3 (7-9)
-
Χάκεν 3 (5-7)
-
Λέγκια 3 (4-7)
-
Σλόβαν 3 (4-9)
-
Χάμρουν Σπάρτανς 3 (3-8)
-
Αμπερντίν 2 (3-11)
-
Σέλμπουρν 1 (0-7)
-
Σάμροκ Ρόβερς 1 (4-12)
-
Ραπίντ 0 (2-13)
Η τελευταία αγωνιστική (22/12, 22:00)
- Μάιντς – Σαμσουνσπόρ
- Σπάρτα Πράγας – Αμπερντίν
- ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα
- ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια
- Αλκμάαρ – Γιαγκελόνια
- Κρίσταλ Πάλας – Κουόπιο
- Ντιναμό Κιέβου – Νόα
- Λοζάνη – Φιορεντίνα
- Ζρίνσκι – Ραπίντ
- Λέγκια – Λίνκολν
- Τσέλιε – Σέλμπουρν
- Ομόνοια – Ράκοβ
- Ράγιο Βαγιεκάνο – Ντρίτα
- Στρασβούργο – Μπρεϊνταμπλίκ
- Σαχτάρ – Ριέκα
- Σάμροκ Ρόβερς – Χάμρουν Σπάρτανς
- Σίγκμα Όλομουτς – Λεχ Πόζναν
- Σλόβαν – Χάκεν