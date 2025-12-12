Euroleague Βαθμολογία: Υποχώρησε στο 9-6 ο Παναθηναϊκός AKTOR

Onsports Team

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά τα ματς της πρώτης μέρας της 15ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Νέα ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR στην Euroleague. Οι «πράσινοι» ουσιαστικά δεν εμφανίστηκαν στο Μιλάνο και ηττήθηκαν απ’ την Αρμάνι 96-89. Έτσι οι «πράσινοι» υποχώρησαν στο 9-6 και περιμένουν την ολοκλήρωση της αγωνιστικής για να δουν τη θέση τους.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε της Βιλερμπάν με 92-84, ενώ η Βαλένθια συνεχίζει να εντυπωσιάζει καθώς επιβλήθηκε στην έδρα της κόντρα στην Αναντολού Εφές με 94-82.

Σπουδαίο ματς στη Γαλλία, με την Ζαλγκίρις Κάουνας να επικρατεί της Παρί 108-105. Η Ρεάλ Μαδρίτης με 94-87 επιβλήθηκε της Μπασκόνια στον ισπανικό «εμφύλιο».

EUROLEAGUE – 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Παναθηναϊκός 96-89

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 92-84

Βαλένθια (Ισπανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 94-82

Παρί (Γαλλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 105-108

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 94-87

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ολυμπιακός 21:30

Ντουμπάι (ΗΑΕ)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μονακό (Μονακό)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Παρτιζάν (Σερβία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ 10-4

Βαλένθια 10-5

Ερυθρός Αστέρας 9-5

Μονακό 9-5

Μπαρτσελόνα 9-5

Παναθηναϊκός AKTOR 9-6

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-6

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 9-6

Ολυμπιακός 8-5

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 8-5

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 8-7

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 7-7

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 6-8

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-9

Παρτιζάν (Σερβία) 5-9

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-10

Παρί (Γαλλία) 5-10

Μπασκόνια (Ισπανία) 5-10

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 5-10

Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-12