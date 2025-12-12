Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Euroleague Βαθμολογία: Υποχώρησε στο 9-6 ο Παναθηναϊκός AKTOR
Onsports Team 12 Δεκεμβρίου 2025, 00:31
EUROLEAGUE

Euroleague Βαθμολογία: Υποχώρησε στο 9-6 ο Παναθηναϊκός AKTOR

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά τα ματς της πρώτης μέρας της 15ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Νέα ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR στην Euroleague. Οι «πράσινοι» ουσιαστικά δεν εμφανίστηκαν στο Μιλάνο και ηττήθηκαν απ’ την Αρμάνι 96-89. Έτσι οι «πράσινοι» υποχώρησαν στο 9-6 και περιμένουν την ολοκλήρωση της αγωνιστικής για να δουν τη θέση τους.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε της Βιλερμπάν με 92-84, ενώ η Βαλένθια συνεχίζει να εντυπωσιάζει καθώς επιβλήθηκε στην έδρα της κόντρα στην Αναντολού Εφές με 94-82.

Σπουδαίο ματς στη Γαλλία, με την Ζαλγκίρις Κάουνας να επικρατεί της Παρί 108-105. Η Ρεάλ Μαδρίτης με 94-87 επιβλήθηκε της Μπασκόνια στον ισπανικό «εμφύλιο».

EUROLEAGUE – 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Παναθηναϊκός 96-89

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 92-84

Βαλένθια (Ισπανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 94-82

Παρί (Γαλλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 105-108

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 94-87

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ολυμπιακός 21:30

Ντουμπάι (ΗΑΕ)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μονακό (Μονακό)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Παρτιζάν (Σερβία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ 10-4

Βαλένθια 10-5

Ερυθρός Αστέρας 9-5

Μονακό 9-5

Μπαρτσελόνα 9-5

Παναθηναϊκός AKTOR 9-6

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-6

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 9-6

Ολυμπιακός 8-5

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 8-5

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 8-7

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 7-7

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 6-8

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-9

Παρτιζάν (Σερβία) 5-9

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-10

Παρί (Γαλλία) 5-10

Μπασκόνια (Ισπανία) 5-10

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 5-10

Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-12



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Μας ισοπέδωσαν, πέρασαν από πάνω μας…»
31 λεπτά πριν Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Μας ισοπέδωσαν, πέρασαν από πάνω μας…»
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0: Τα highlights από τη χαμένη ευκαιρία των «πράσινων»
46 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0: Τα highlights από τη χαμένη ευκαιρία των «πράσινων»
EUROLEAGUE
Euroleague Βαθμολογία: Υποχώρησε στο 9-6 ο Παναθηναϊκός AKTOR
48 λεπτά πριν Euroleague Βαθμολογία: Υποχώρησε στο 9-6 ο Παναθηναϊκός AKTOR
CONFERENCE LEAGUE
Βαθμολογία Conference League: Στην πρώτη τετράδα η ΑΕΚ – Τι θέλει για να «κλειδώσει» θέση στους «16»
1 ώρα πριν Βαθμολογία Conference League: Στην πρώτη τετράδα η ΑΕΚ – Τι θέλει για να «κλειδώσει» θέση στους «16»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved