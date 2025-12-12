Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μπακασέτας: «Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί»
EUROKINISSI
Οnsports Τeam 12 Δεκεμβρίου 2025, 00:17
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Μπακασέτας: «Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί»

Ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες και τις συνθήκες που του παρουσιάστηκαν στο παιχνίδι με την Βικτόρια, σύμφωνα με τον Τάσο Μπακασέτα.

Ο αρχηγός των «πράσινων» μετά το τέλος του αγώνα, μίλησε για την χαμένη ευκαιρία και την ισοπαλία κόντρα στους Τσέχους και στάθηκε στην αναποτελεσματικότητα της ομάδας.

«Ήταν μονόδρομος η νίκη, είχαμε τις ευκαιρίες, δεν ήμασταν αποτελεσματικοί, είχαμε με το μέρος μας το πλεονέκτημα της αποβολής, δεν το εκμεταλλευτήκαμε όπως έπρεπε και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να νικήσουμε το παιχνίδι», ήταν τα λόγια του χαρακτηριστικά.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Μας ισοπέδωσαν, πέρασαν από πάνω μας…»
32 λεπτά πριν Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Μας ισοπέδωσαν, πέρασαν από πάνω μας…»
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0: Τα highlights από τη χαμένη ευκαιρία των «πράσινων»
46 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0: Τα highlights από τη χαμένη ευκαιρία των «πράσινων»
EUROLEAGUE
Euroleague Βαθμολογία: Υποχώρησε στο 9-6 ο Παναθηναϊκός AKTOR
49 λεπτά πριν Euroleague Βαθμολογία: Υποχώρησε στο 9-6 ο Παναθηναϊκός AKTOR
CONFERENCE LEAGUE
Βαθμολογία Conference League: Στην πρώτη τετράδα η ΑΕΚ – Τι θέλει για να «κλειδώσει» θέση στους «16»
1 ώρα πριν Βαθμολογία Conference League: Στην πρώτη τετράδα η ΑΕΚ – Τι θέλει για να «κλειδώσει» θέση στους «16»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved