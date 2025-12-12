Μπακασέτας: «Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί»

EUROKINISSI

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες και τις συνθήκες που του παρουσιάστηκαν στο παιχνίδι με την Βικτόρια, σύμφωνα με τον Τάσο Μπακασέτα.

Ο αρχηγός των «πράσινων» μετά το τέλος του αγώνα, μίλησε για την χαμένη ευκαιρία και την ισοπαλία κόντρα στους Τσέχους και στάθηκε στην αναποτελεσματικότητα της ομάδας.

«Ήταν μονόδρομος η νίκη, είχαμε τις ευκαιρίες, δεν ήμασταν αποτελεσματικοί, είχαμε με το μέρος μας το πλεονέκτημα της αποβολής, δεν το εκμεταλλευτήκαμε όπως έπρεπε και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να νικήσουμε το παιχνίδι», ήταν τα λόγια του χαρακτηριστικά.