Αταμάν: «Δείξαμε πως δεν είμαστε από τα φαβορί της Euroleague»

Onsports Team

Ο Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Αρμάνι Μιλάνο τόνισε πως η ομάδα του δεν είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης.

Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε από την Αρμάνι Μιλάνο με 96-89 και έτσι γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα στην Euroleague και μάλιστα με μια τραγική εμφάνιση.

Όπως είναι φυσιολογικό ο Εργκίν Αταμάν μόνο ικανοποιημένος δεν ήταν από την εικόνα της ομάδας του, ξεκαθαρίζοντας πως αυτός ο Παναθηναϊκός δεν είναι φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Χαρακτηριστικά είπε στη συνέντευξη Τύπου: «Η Αρμάνι έπαιξε εξαιρετικά απόψε. Μετά την πρώτη περίοδο χάσαμε τελείως την αμυντική μας ισορροπία, ειδικά με τα καλάθια του Μπρουκς, ο οποίος έπαιξε εξαιρετικά. Ειλικρινά, στην δεύτερη και την τρίτη περίοδο, σε 20 λεπτά είχαν διαφορά 31 πόντων. Στην τελευταία περίοδο ήταν αδιάφορο. Έλεγξαν το ματς στην δεύτερη και την τρίτη περίοδο, συγχαρητήρια σε αυτούς.

Δυστυχώς, δείξαμε πως δεν είμαστε τόσο σπουδαία ομάδα ώστε να νομίζουμε πως είμαστε από τα φαβορί της Euroleague, γιατί δεν σταματήσαμε την Αρμάνι, που έπαιξε τρομερά επιθετικά».