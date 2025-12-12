Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αταμάν: «Δείξαμε πως δεν είμαστε από τα φαβορί της Euroleague»
Onsports Team 12 Δεκεμβρίου 2025, 00:01
EUROLEAGUE

Αταμάν: «Δείξαμε πως δεν είμαστε από τα φαβορί της Euroleague»

Ο Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Αρμάνι Μιλάνο τόνισε πως η ομάδα του δεν είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης. 

 Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε από την Αρμάνι Μιλάνο με 96-89 και έτσι γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα στην Euroleague και μάλιστα με μια τραγική εμφάνιση. 

Όπως είναι φυσιολογικό ο Εργκίν Αταμάν μόνο ικανοποιημένος δεν ήταν από την εικόνα της ομάδας του, ξεκαθαρίζοντας πως αυτός ο Παναθηναϊκός δεν είναι φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. 

Χαρακτηριστικά είπε στη συνέντευξη Τύπου: «Η Αρμάνι έπαιξε εξαιρετικά απόψε. Μετά την πρώτη περίοδο χάσαμε τελείως την αμυντική μας ισορροπία, ειδικά με τα καλάθια του Μπρουκς, ο οποίος έπαιξε εξαιρετικά. Ειλικρινά, στην δεύτερη και την τρίτη περίοδο, σε 20 λεπτά είχαν διαφορά 31 πόντων. Στην τελευταία περίοδο ήταν αδιάφορο. Έλεγξαν το ματς στην δεύτερη και την τρίτη περίοδο, συγχαρητήρια σε αυτούς.

Δυστυχώς, δείξαμε πως δεν είμαστε τόσο σπουδαία ομάδα ώστε να νομίζουμε πως είμαστε από τα φαβορί της Euroleague, γιατί δεν σταματήσαμε την Αρμάνι, που έπαιξε τρομερά επιθετικά».


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Μας ισοπέδωσαν, πέρασαν από πάνω μας…»
31 λεπτά πριν Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Μας ισοπέδωσαν, πέρασαν από πάνω μας…»
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0: Τα highlights από τη χαμένη ευκαιρία των «πράσινων»
46 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0: Τα highlights από τη χαμένη ευκαιρία των «πράσινων»
EUROLEAGUE
Euroleague Βαθμολογία: Υποχώρησε στο 9-6 ο Παναθηναϊκός AKTOR
48 λεπτά πριν Euroleague Βαθμολογία: Υποχώρησε στο 9-6 ο Παναθηναϊκός AKTOR
CONFERENCE LEAGUE
Βαθμολογία Conference League: Στην πρώτη τετράδα η ΑΕΚ – Τι θέλει για να «κλειδώσει» θέση στους «16»
1 ώρα πριν Βαθμολογία Conference League: Στην πρώτη τετράδα η ΑΕΚ – Τι θέλει για να «κλειδώσει» θέση στους «16»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved