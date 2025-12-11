Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 0-0: Δεν… έπεσε το τσέχικο κάστρο

Onsports Team

Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το «τριφύλλι» κόντρα στην τσέχικη ομάδα που έπαιζε με 10 παίκτες για περίπου μία ώρα αγώνα, αλλά με κατενάτσιο κράτησε το μηδέν.

Η Βικτόρια Πλζεν ήρθε στην Ελλάδα για να μην χάσει. Μια ομάδα στημένη μαζικά στην άμυνα, δεν δέχτηκε γκολ απ’ τον Παναθηναϊκό ακόμη κι αν έπαιξε για 60 και πλέον λεπτά με παίκτη λιγότερο. Έτσι, μοιραία οι «πράσινοι» έχασαν τεράστια ευκαιρία να πάρουν μια νίκη που θα τους εξασφάλιζε ουσιαστικά την πρόκριση και θα τους έκανε… γερό παίκτη για την 8άδα.

Η αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, βρίσκει το «τριφύλλι» στους 10 βαθμούς και το +3 από τις θέσεις που μένουν εκτός πρόκρισης. Στην 15η θέση (μία πίσω απ’ την ισόβαθμη Βικτόρια Πλζεν). Αλλά αυτό που μένει είναι η πίκρα της χαμένης ευκαιρίας.

Όσο το ματς ήταν έντεκα εναντίον έντεκα, λόγω των φυσικών δυνάμεων και στις στατικές φάσεις οι φιλοξενούμενοι έδειχναν πως θα μπορούσαν να γίνουν απειλητικοί. Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να δημιουργήσει απέναντι σε μια καλά οργανωμένη άμυνα.

Οι Τσέχοι έμειναν με παίκτη λιγότερο μετά το ημίωρο και εκεί η εικόνα άλλαξε. Γύρισαν μαζικά στην άμυνα, έπαιζαν σχεδόν ολοκληρωτικά με στόπερ και κόφτες και προσπαθούσαν απλά να κρατήσουν το μηδέν. Οι «πράσινοι» δεν απείλησαν καθόλου απ’ τον άξονα, αλλά απ’ τα άκρα δημιούργησαν πολλούς κινδύνους. Όντας απρόσεκτοι στην τελική πάσα ή στο τελείωμα των φάσεων κι έτσι μοιραία έμεινε το 0-0.

Το φιλμ του αγώνα

6’ Κακό κοντρόλ του Πάντοβιτς και κόντρα για την Βικτόρια, ο Βισίνσκι έφυγε μόνος του αλλά τον πρόλαβε ο Τουμπά, η μπάλα πήγε προς τον Λάντρα που ήταν φάτσα με την εστία, αλλά ο Πάλμερ-Μπράουν έδιωξε σωτήρια σε κόρνερ.

9’ Εξαιρετικήπροσπάθεια του Τετέ από δεξιά κι εντός περιοχής, γύρισε την μπάλα αλλά έδιωξαν σε κόρνερ οι φιλοξενούμενοι.

10’ Κόρνερ με τον Ζαρουρί, ο Ίνγκασον πήρε την κεφαλιά με την μπάλα να φεύγει άουτ.

19’ Ο Μέμιτς ανέβηκε από τα δεξιά κι έκανε εξαιρετικό διαγώνιο σουτ, με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ.

24’ Ωραία κίνηση του Τζούρισιτς που μπήκε στην περιοχή, σούταρε με το αριστερό και ο τερματοφύλακας της Βικτόρια μπλόκαρε την μπάλα.

29’ Ο Καλάμπρια έφυγε στο χώρο και έγινε κάτοχος της μπάλας βγαίνοντας φάτσα με την εστία, αλλά ο Γεμέλκα τον πρόλαβε και βρήκε την μπάλα σταματώντας τον Ιταλό.

32’ Ο Γεμέλκα στα δεξιά της επίθεσης του Παναθηναϊκού γκρεμίζει τον Τετέ, φάουλ και δεύτερη κίτρινη για τον παίκτη των Τσέχων που άφησε την ομάδα του με δέκα ποδοσφαιριστές.

45’ Σέντρα του Καλάμπρια από δεξιά, ο Πάντοβιτς αφύλακτος πήρε την κεφαλιά στην αγκαλιά του τερματοφύλακα.

50’ Πολύ επικίνδυνο γύρισμα μετά από φάουλ, ο Μάρκοβιτς στο δεύτερο δοκάρι δεν πρόλαβε την μπάλα για τους φιλοξενούμενους.

58’ Ωραία σέντρα του Ζαρουρί, ο Τετέ πάνω στην κίνηση σούταρε με την μπάλα να φεύγει άουτ.

62’ Εντυπωσιακή ενέργεια του Καλάμπρια, γύρισμα που έδιωξαν οι Τσέχοι, ο Τσιριβέγια σούταρε άουτ απ’ τα όρια της περιοχής.

68’ Ο Ζαρουρί από αριστερά έκανε ωραία κίνηση, πλάσαρε και η μπάλα έφυγε ελάχιστα έξω.

71’ Γύρισμα του Τζούρισιτς που κόντραρε, ο Μπακασέτας σε πλεονεκτική θέση σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει ξανά και να φεύγει κόρνερ.

78’ Σέντρα του Ζαρουρί, ο Πάλμερ – Μπράουν πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

89’ Ο Καλάμπρια εντός περιοχής, σούταρε πάνω στα σώματα, στη συνέχεια της φάσης ο Μπακασέτας εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ.

90+4’ Σέντρα του Τσιριβέγια, κεφαλιά του Τετέ η μπάλα πέρασε άουτ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ ): Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ινγκασον, Τουμπά (58’ Μπακασέτας), Καλάμπρια, Σιώπης (58’ Τσέριν), Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Τετέ, Τζούρισιτς, Πάντοβιτς (75’ Σφιντέρσκι).

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ (Μάρτιν Χίσκι): Βίγκελε, Γεμέλκα, Ντουέ, Ντόσκι, Μέμιτς, Λάντρα (66’ Σπάσιλ), Τσερφ, Βαλέντα (74’ Ζελίκοβιτς), Βισίνσκι (41’ Μάκοβιτς), Άντου (41’ Σουαρέ), Ντουροσίνμι (74’ Βύντρα).