LIVE CHAT: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0 - Εντείνει την πίεση η ομάδα του Μπενίτεθ

Οnsports Τeam

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Το Live του αγώνα (το κείμενο χρειάζεται ανανέωση, λόγω τεχνικών προβλημάτων):

62' Ο Τσιριβέγια έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

59' Διπλή αλλαγή για τον Παναθηναϊκό: έξω Σιώπης και Τουμπά, μέσα Τσέριν και Μπακασέτας.

58' Απίθανη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό! Ο Τετέ μόνος του απέναντι στον τερματοφύλακα μετά από σέντρα, αστοχεί.

56' Κίτρινη κάρτα τώρα και στον Τζούριτσιτς.

54' Κίτρινη κάρτα στον Τουμπά για μαρκάρισμα που σταμάτησε αντεπίθεση.

46' Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο ΟΑΚΑ.

Τέλος πρώτου μέρους: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 0-0.

45' Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό! Ο Καλάμπρια κάνει το overlap, βγάζει σέντρα ακριβείας, ο Πάντοβιτς κάνει την κεφαλιά αλλά πάνω στον τερματοφύλακα που μπλόκαρε.

41' Διπλή αλλαγή για τους φιλοξενούμενους: έξω ο Βισίντσκι για τον Μάρκοβιτς και ο Αντού για τον Σουαρέ.

35' Καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Πάσα του Τετέ στον Ζαρουρί, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Ίνγκασον παραλίγο να πάρει την κεφαλιά, βγήκε και μπλόκαρε ο τερματοφύλακας.

32' ΑΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ! Ο Τετέ κερδίζει τη δεύτερη κίτρινη του Γέμελκα – με δέκα οι φιλοξενούμενοι.

25' Νέο σουτ από τον Τετέ, που αντί να πασάρει πλάγια, δοκιμάζει πάλι από μακριά. Αδύναμο, στην αγκαλιά του Βίγκελε.

24' Τελική για τον Παναθηναϊκό: ο Ζαρουρί παίζει κάθετα στον Τζούριτσιτς που πάτησε περιοχή και σούταρε με το αριστερό, μπλόκαρε ο Βίγκελε.

18' Απειλεί η Βικτόρια Πλζεν. Ο Νέμιτς ανεβαίνει από τα δεξιά και κάνει δυνατό συρτό σουτ από μακριά, η μπάλα περνάει λίγο άουτ.

12' Κίτρινη κάρτα στον Τσέρβ για σκληρό μαρκάρισμα στον Τετέ.

10' Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό! Πολύ ωραία εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα στην καρδιά της περιοχής, ο Ίνγκασον παίρνει κεφαλιά, η μπάλα περνάει ελάχιστα άουτ.