Επίθεση σε πούλμαν φιλάθλων της Ράγιο Βαγιεκάνο στην Πολωνία

Onsports Team

Οπαδοί της Γιαγκελόνια επιτέθηκαν σε Ισπανούς φιλάθλους όπως ανακοινώθηκε από την πολωνική αστυνομία.

Σοβαρά επεισόδια με θύματα οπαδούς της Ράγιο Βαγιεκάνο, σημειώθηκαν στην Πολωνία. Εκεί όπου για το Conference League ήταν προγραμματισμένη η αναμέτρηση της ισπανικής ομάδας στην έδρα της Γιαγκελόνια.

Όπως ενημέρωσε η πολωνική αστυνομία επίσημα, ντόπιοι οπαδοί επιτέθηκαν σε δύο πούλμαν στα οποία υπήρχαν φίλοι της Ράγιο. Το περιστατικό έλαβε χώρα στον αυτοκινητόδρομο S8 στην κεντροανατολική Πολωνία, κοντά στο χωριό Προσιενίτσα.

Δύο αυτοκίνητα έκοψαν το δρόμο στα πούλμαν και από το κοντινό δάσος πετάχτηκαν δεκάδες άτομα τα οποία έκαναν την επίθεση. Αυτά τα άτομα είχαν κόψει την περίφραξη που υπήρχε.

«Στο σημείο, οι διασώστες του ασθενοφόρου παρείχαν βοήθεια στους τραυματίες και τρία άτομα διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο», ανακοίνωσε η πολωνική αστυνομία.

«Συνολικά επτά άτομα συνελήφθησαν σε σχέση με το περιστατικό. Ανάμεσα στα αντικείμενα που κατασχέθηκαν ήταν κουκούλες, πτυσσόμενα, ξύλινα ρόπαλα και κόφτες μετάλλων».