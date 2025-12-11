ΑΕΚ: «Παίζετε στις ρίζες της ομάδας και του έθνους μας» - Η ομιλία Ηλιόπουλου πριν το μεγάλο «διπλό»

INTIME SPORTS

Ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν έδωσε το «παρών» στη Σαμψούντα, ωστόσο μίλησε στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, μέσω live σύνδεσης, και τους «έσπρωξε» στο μεγάλο «διπλό» επί της Σαμσουνσπόρ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ δίνει συνεχώς το «παρών» στα εκτός έδρας ματς της ομάδας, ωστόσο λόγω ενός έκτακτου επαγγελματικού θέματος δεν μπόρεσε να βρεθεί στην Τουρκία.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, πριν από τη σέντρα του αγώνα, μίλησε στα αποδυτήρια σε ζωντανή σύνδεση μέσω βίντεο. Ήταν μια κοινή επιθυμία που είχε με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Η ομιλία του διοικητικού ηγέτη του συλλόγου ήταν παθιασμένη κι έδωσε το σύνθημα για το μεγάλο «διπλό» επί της Σαμσουνσπόρ, το οποίο ήρθε με τεράστια ανατροπή!

Η ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου

«Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα για την οικογένειά μας—μια μέρα που, με την προσπάθειά σας και το αγωνιστικό σας πνεύμα στο γήπεδο, μπορεί να γίνει ένα ορόσημο μεγάλης σημασίας.

Σήμερα θα βγείτε και θα αγωνιστείτε στο Στάδιο 19 Μαΐου στη Σαμψούντα, το οποίο αποτελεί μέρος της μητέρας γης, των ριζών της ΑΕΚ και του έθνους μας. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της σεζόν, όλοι σας έχετε παρατηρήσει την αγάπη μου, τον σεβασμό μου και την αφοσίωσή μου σε εσάς, τον προπονητή και την ομάδα.

Έτσι, ως πνευματικός πατέρας αυτής της οικογένειας—καθώς όλοι σας είστε τόσο νέοι και λογικά θα μπορούσατε να είστε γιοι μου. Μπείτε στο γήπεδο με θάρρος, επιμονή, υπομονή και πάθος. Πολεμήστε και φέρτε τη νίκη. Θυμηθείτε τα 3 Π…. επιμονή, υπομονή και πάθος (persistence, patience, passion).

Εκτός από εσάς, αυτοί που το χρειάζονται είναι ο λαός της ΑΕΚ, αλλά και όλη η Ελλάδα. Μπορείτε να το κάνετε, να το κάνετε να συμβεί».