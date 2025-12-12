Europa League: Στην 15η θέση ο Παναθηναϊκός, τρεις πιο πίσω ο ΠΑΟΚ

Onsports Team

Στους 10 βαθμούς το «τριφύλλι», έναν λιγότερο οι Θεσσαλονικείς – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τις ελληνικές ομάδες να μην παίρνουν νίκη. Αμφότερες έμειναν στην ισοπαλία, με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ κόντρα στην αήττητη Βικτόρια Πλζεν (0-0) και τον ΠΑΟΚ στην Βουλγαρία στην έδρα της Λουντογκόρετς (3-3).

Οι «πράσινοι» είναι στην 15η θέση πλέον, ενώ ο «δικέφαλος» στην 18η. Με την πρόκριση αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στους 7 βαθμούς, ενώ την 8άδα στους 13.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League:

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Μπέτις (Ισπανία) 1-3

(89' Γκάλεσιτς - 31' αυτ. Ντομίνγκες, 34' Ρικέλμε, 38' Άντονι)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Ρέιντζερς (Σκωτία) 2-1

(45'+5 Ότβος, 73' Βάργκα - 27' Μιόβσκι)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) - Λιλ (Γαλλία) 1-0

(60' Μάλες)

Μίντιλαντ (Δανία) - Γκενκ (Βέλγιο) 1-0

(17' Τσο Γκουέ-Σουνγκ)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) - ΠΑΟΚ (Ελλάδα) 3-3

(33' Στάνιτς, 71' Βερντόν, 77' Τσότσεβ - 39' Ντεσπόντοφ, 48' Βολιάκο, 90' Μύθου)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Ερ. Αστέρας (Σερβία) 0-1

(55' Ίβανιτς)

Νις (Γαλλία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-1

(28' Βίκτορ)

Στουτγάρδη (Γερμανία) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 4-1

(24' Ασινιόν, 37' Τόμας, 49' Μίτελσταντ, 90'+4 Βάγκνομαν - 52' Ρεβίβο)

Ουτρέχτη (Ολλανδία) - Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 1-2

(73' φαν ντε Χορν - 52' Καλιμουεντό, 88' Ιγκόρ Ζεσούς)

Πόρτο (Πορτογαλία) - Μάλμε (Σουηδία) 2-1

(30',36' Σάμου - 90'+5 αυτ. Μούρα)

Λιόν (Γαλλία) - Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 2-1

(3' Μορέιρα, 11' Σουλτς - 6' Σμιτ)

Σέλτικ (Σκωτία) - Ρόμα (Ιταλία) 0-3

(6' Μαντσίνι, 36',45'+1 Φέργκιουσον)

Βασιλεία (Ελβετία) - Άστον Βίλα (Αγγλία) 1-2

(34' Ντανίλιουτς - 12' Γκεσάντ, 53' Τίλεμανς)

Φράιμπουργκ (Γερμανία) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 1-0

(50' αυτ. Ντιαμπατέ

Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 4-3

(12' Νγκεσανά, 54' Τόμα, 87' Τιάμ, 90'+5 Τανάσε - 41' Τένγκστεντ, 44' Τίμπερ, 51' Σάουερ)

Θέλτα (Ισπανία) - Μπολόνια (Ιταλία) 1-2

(17' Θαραγόθα - 65'πέν, 75' Μπερναρντέσκι)

Παναθηναϊκός (Ελλάδα) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 0-0

Μπραν (Νορβηγία) - Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 0-4

(5' Ακτούρκογλου, 36',44',65' Ταλίσκα)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Λιόν 15

Μίντιλαντ 15

Άστον Βίλα 15

Μπέτις 14

Φράιμπουργκ 14

Φερεντσβάρος 14

Μπράγκα 13

Πόρτο 13

Στουτγάρδη 12

Ρόμα 12

Νότιγχαμ Φόρεστ 11

Φενερμπαχτσέ 11

Μπολόνια 11

Βικτόρια Πλζεν 10

Παναθηναϊκός 10

Γκενκ 10

Ερυθρός Αστέρας 10

ΠΑΟΚ 9

Θέλτα 9

Λιλ 9

Γιουνγκ Μπόις 9

Μπραν 8

Λουντογκόρετς 7

Σέλτικ 7

Ντιναμό Ζάγκρεμπ 7

Βασιλεία 6

Στεάουα Βουκ. 6

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6

Στουρμ Γκρατς 4

Φέγενορντ 3

Σάλτσμπουργκ 3

Ουτρέχτη 1

Ρέιντζερς 1

Μάλμε 1

Μακάμπι Τελ Αβιβ 1

Νις 0