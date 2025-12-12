Ομάδες

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0: Τα highlights από τη χαμένη ευκαιρία των «πράσινων»
EUROKINISSI
Οnsports Τeam 12 Δεκεμβρίου 2025, 00:33
EUROPA LEAGUE / Βικτόρια Πλζεν / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0: Τα highlights από τη χαμένη ευκαιρία των «πράσινων»

Ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει αποφασιστικό... βήμα για την είσοδό του στην 8άδα, αφού παραχώρησε 0-0 στην Βικτόρια Πλζεν.

Το «συγκρότημα» του Ράφα Μπενίτεθ αν και είχε την καθολική υπεροχή στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, δεν μπόρεσε να... σπάσει το «κάστρο» που είχαν υψώσει οι Τσέχοι, οι οποίοι για περίπου μία ώρα αγώνα έπαιζαν με παίκτη λιγότερο.

Όσο το ματς ήταν έντεκα εναντίον έντεκα, λόγω των φυσικών δυνάμεων και στις στατικές φάσεις οι φιλοξενούμενοι έδειχναν πως θα μπορούσαν να γίνουν απειλητικοί. Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να δημιουργήσει απέναντι σε μια καλά οργανωμένη άμυνα.

Οι Τσέχοι έμειναν με παίκτη λιγότερο μετά το ημίωρο και εκεί η εικόνα άλλαξε. Γύρισαν μαζικά στην άμυνα, έπαιζαν σχεδόν ολοκληρωτικά με στόπερ και κόφτες και προσπαθούσαν απλά να κρατήσουν το μηδέν. Οι «πράσινοι» δεν απείλησαν καθόλου απ’ τον άξονα, αλλά απ’ τα άκρα δημιούργησαν πολλούς κινδύνους. Όντας απρόσεκτοι στην τελική πάσα ή στο τελείωμα των φάσεων κι έτσι μοιραία έμεινε το 0-0.

UEL: Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 0-0 | HL



