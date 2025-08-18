Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε από την Σαμπάμπ Αλ Αχλί ο Μαξίμοβιτς

X

Οnsports Τeam

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τη φανέλα της Σαμπάμπ Αλ Αχλί θα συνεχίσει την καριέρα του ο διεθνής Σέρβος μέσος, καθώς μετά την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την αναχώρησή του, ο σύλλογος της Αραβίας επισημοποίησε το deal.

Οι «πράσινοι» θα βάλουν στα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 5.000.000 ευρώ, τη στιγμή που ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς αγωνίστηκε για έναν χρόνο με τη φανέλα του «τριφυλλιού», αφού είχε αποκτηθεί ως ελεύθερος το καλοκαίρι του 2024.

Ο Σέρβος διεθνής μέσος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Άραβες και στη νέα του ομάδα θα αγωνίζεται με το νούμερο 88 στη φανέλα, όπως έγινε γνωστό από την επίσημη φωτογράφησή του.