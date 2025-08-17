Ομάδες

Οριστικοποιήθηκε η πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί
Onsports Team 17 Αυγούστου 2025, 21:56
SUPER LEAGUE

Οριστικοποιήθηκε η πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί

Ο Σέρβος διεθνής παραχωρήθηκε από τον Παναθηναϊκό στην ομάδα των Εμιράτων, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν τη συμφωνία.

Λίγο μετά την ανακοίνωση απόκτησης του Καλάμπρια, ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε και τη συμφωνία πώλησης του Νεμάνια Μαξίμοβιτς. Όπως ήταν γνωστό, ο Σέρβος θα συνεχίσει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τη φανέλα της Σαμπάμπ Αλ Αχλί.

Στα ταμεία του «τριφυλλιού» θα μπουν περίπου 5.000.000 ευρώ για τον ποδοσφαιριστή που αποκτήθηκε το 2024 ως ελεύθερος και αγωνίστηκε μία σεζόν στους «πράσινους».

Πλέον, στο «τριφύλλι» εντείνουν τις προσπάθειές τους για την απόκτηση αντικαταστάτη του Σέρβου χαφ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Σέρβος μέσος αποκτήθηκε ως ελεύθερος το 2024 και έγινε βασικό στέλεχος της ομάδας. Με το Τριφύλλι κατέγραψε 50 συμμετοχές και τέσσερα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Νεμάνια σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου».

 



