Παναθηναϊκός: Φεύγει για τα Εμιράτα ο Μαξίμοβιτς – 5 εκατ. ευρώ στα ταμεία των «πράσινων»

Onsports Team

Το Σάββατο αναμένεται στα ΗΑΕ ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς για να ολοκληρωθεί η πώλησή του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί.

Πέρα από την άφιξη του Νταβίντε Καλάμπρια που περιμένει ο Παναθηναϊκός το Σάββατο 16/8, θα υπάρξει και αποχώρηση από την ομάδα. Την ίδια μέρα ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς θα βρεθεί στο «Ελ. Βενιζέλος», αλλά στις αναχωρήσεις. Με προορισμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο σκοπός του ταξιδιού είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί. Η συμφωνία ανάμεσα και στις τρεις πλευρές είναι δεδομένη, με το τυπικό σκέλος του deal να είναι αυτό που απομένει.

Κόντρα στη Σαχτάρ ο Σέρβος διεθνής αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» για την πώλησή του θα πάρουν 5.000.000 ευρώ.