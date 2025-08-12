Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Στην Αυστραλία ο Βαλκάνης, η Ανόρθωση ανακοίνωσε τον Σόσα
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 12 Αυγούστου 2025, 20:16
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Στην Αυστραλία ο Βαλκάνης, η Ανόρθωση ανακοίνωσε τον Σόσα

Η ΑΕΚ παραχώρησε τον Δημήτρη Βαλκάνη με τη μορφή δανεισμού στην Μπρισμπέιν Ρόαρ της Αυστραλίας, ενώ επισημοποιήθηκε κι ο δανεισμός του Ελιάν Σόσα στην Ανόρθωση.

Η ομάδα της Ωκεανίας ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την «Ένωση» ως το 2027.

Η Μπρισμπέιν Ρόαρ διατηρεί οψιόν αγοράς του Βαλκάνη, ο οποίος να θυμίσουμε ότι συμμετείχε στην προετοιμασία την ΑΕΚ το φετινό καλοκαίρι.

Δανεικός παραχωρήθηκε κι ο Ελιάν Σόσα, ο οποίος θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στην Ανόρθωση. Η «κυρία» του κυπριακού ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Αργεντινού εξτρέμ, ο οποίος ξεχώρισε την περασμένη σεζόν στη Super League 2 με την ΑΕΚ Β’.

Την ίδια ώρα, παρελθόν από τον σύλλογο αποτελούν δύο άλλα μέλη της δεύτερης ομάδας, η οποία υποβιβάστηκε και διαλύθηκε. Ο λόγος για τον 20χρονο αριστερός μπακ, Χρήστο Γιαννούλη και τον 22χρονο Καμερουνέζο επιθετικό, Ντοναλντόνι Ζαμπού Εγκεμεσιέ.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Μεταγραφές: Επίσημο! Παίκτης της ΑΕΚ ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
40 λεπτά πριν Μεταγραφές: Επίσημο! Παίκτης της ΑΕΚ ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
ΣΠΟΡ
Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στη Βουδαπέστη, «τρελάθηκε» με το νέο παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις!
59 λεπτά πριν Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στη Βουδαπέστη, «τρελάθηκε» με το νέο παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις!
ΣΠΟΡ
Ο εκπληκτικός Αρμάντ Ντουπλάντις έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ: Πέτυχε το 13ο της καριέρας του με 6.29μ!
2 ώρες πριν Ο εκπληκτικός Αρμάντ Ντουπλάντις έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ: Πέτυχε το 13ο της καριέρας του με 6.29μ!
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, ΑΕΚ: Στην Αυστραλία ο Βαλκάνης, η Ανόρθωση ανακοίνωσε τον Σόσα
2 ώρες πριν Μεταγραφές, ΑΕΚ: Στην Αυστραλία ο Βαλκάνης, η Ανόρθωση ανακοίνωσε τον Σόσα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved