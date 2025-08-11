Μεταγραφές: Η ΑΕΚ δίνει δανεικό τον Σόσα στην Ανόρθωση – Έγινε πατέρας ο Κουτέσα

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ αναμένεται να παραχωρήσει τον Ελιάν Σόσα, ο οποίος αγωνιζόταν στη δεύτερη ομάδα της, στην Ανόρθωση με τη μορφή δανεισμού - Εκτός προπόνησης για τον πιο όμορφο λόγο έμεινε την Κυριακή (07/11) ο Ντέρεκ Κουτέσα

Ο 22χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός ήταν από τους λίγους παίκτες που ξεχώρισαν από την περσινή κακή χρονιά της ΑΕΚ Β’, η οποία υποβιβάστηκε κι ως εκ τούτου διαλύθηκε.

Ο Σόσα, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2018 με την «Ένωση», μέτρησε 16 συμμετοχές και 5 γκολ στη Super League 2.

Μολονότι ο ποδοσφαιριστής βρέθηκε στο στόχαστρο κι άλλων ομάδων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ανόρθωση ήρθε σε συμφωνία με την ΑΕΚ, για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή με τη μορφή δανεισμού.

Στο μεταξύ, ο Ντέρεκ Κουτέσα απουσίασε από την προπόνηση της Κυριακής (07/11), αλλά για έναν πολύ όμορφο λόγο. Ο 27χρονος Ελβετός έγινε πατέρας, με τη γυναίκα του να φέρνει στη ζωή ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Ο Μάρκο Νίκολιτς του έδωσε ειδικά άδεια, για να χαρεί μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του.