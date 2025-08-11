Ομάδες

ΠΑΟΚ: Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη για τη Νέα Τούμπα
Onsports Team 11 Αυγούστου 2025, 12:37
SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη για τη Νέα Τούμπα

Δείτε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, με θέμα τις εξελίξεις στη Νέα Τούμπα.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ διοργανώνει το μεσημέρι της Δευτέρας (11/08) συνέντευξη Τύπου στο PAOK Sports Arena.

Βασικό θέμα αποτελούν οι εξελίξεις για τη Νέα Τούμπα, ωστόσο η θεματολογία αναμένεται να είναι ανοικτή, με τους ανθρώπους του συλλόγου της Θεσσαλονίκης να δίνουν απαντήσεις και για άλλα θέματα.

Δείτε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ

 

Συνέντευξη Τύπου Α.Σ. ΠΑΟΚ | AC PAOK TV



