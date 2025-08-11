ΠΑΟΚ: Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη για τη Νέα Τούμπα

Onsports Team

Δείτε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, με θέμα τις εξελίξεις στη Νέα Τούμπα.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ διοργανώνει το μεσημέρι της Δευτέρας (11/08) συνέντευξη Τύπου στο PAOK Sports Arena.

Βασικό θέμα αποτελούν οι εξελίξεις για τη Νέα Τούμπα, ωστόσο η θεματολογία αναμένεται να είναι ανοικτή, με τους ανθρώπους του συλλόγου της Θεσσαλονίκης να δίνουν απαντήσεις και για άλλα θέματα.

Δείτε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ