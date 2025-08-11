Ομάδες

Ο Ροντινέι εξέφρασε τη λατρεία του για τη χώρα μας: «Ελλάδα σε αγαπώ πολύ»
Onsports Team 11 Αυγούστου 2025, 10:10
SUPER LEAGUE

Ο Ροντινέι εξέφρασε τη λατρεία του για τη χώρα μας: «Ελλάδα σε αγαπώ πολύ»

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έκανε ανάρτηση από την παραλία μαζί με τη σύντροφό του, γράφοντας σε άπταιστα… greeklish.

Πέρα από τους φίλους του Ολυμπιακού, ο Ροντινέι έχει αρκετές συμπάθειες στο σύνολο των Ελλήνων φιλάθλων. Το πόσο ευδιάθετος είναι, η διάθεσή του να τραγουδά και να διασκεδάζει τους γύρω του, αλλά και η αγάπη που διαρκώς εκφράζει για τη χώρα μας, τον έχουν κάνει να ξεχωρίζει.

Ο Βραζιλιάνος βρέθηκε σε παραλία της Αττικής μαζί με τη σύντροφό του. Ανέβασε τις σχετικές φωτογραφίες και εξέφρασε τη λατρεία του προς την Ελλάδα, γράφοντας κάτι ανάμεσα σε ελληνικά, greeklish και με όποιο τρόπο μπορούσε έδειξε την προσπάθειά του να μάθει ακόμη καλύτερα τη γλώσσα.

Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Greece Sagapo poli (σ.σ. Ελλάδα σ’ αγαπώ πολύ)». Στη συνέχεια πρόσθεσε κι ένα «Moromo (σ.σ. μωρό μου)» για τη σύντροφό του.

Η Νίνα, του απάντησε επίσης στα ελληνικά, γράφοντας «Αγάπη μου»!



