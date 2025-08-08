Παναθηναϊκός: Τέλος συνεργασίας με Λοντίγκιν

Onsports Team

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν επίσημα την ολοκλήρωση της παρουσίας του έμπειρου τερματοφύλακα στο «τριφύλλι».

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Γιούρι Λοντίγκιν αποτελεί παρελθόν για τον Παναθηναϊκό. Μετά την απόκτηση των Λαφόν και Κότσαρη, ο έμπειρος πορτιέρε ήταν δεδομένο πως θα αποχωρήσει. Κάτι που τελικά έγινε με τη συμφωνία για τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιούρι Λοντίγκιν.

Ο 35χρονος τερματοφύλακας αποκτήθηκε το 2022 και βοήθησε την ομάδα με τις ικανότητες και την εμπειρία του, δίνοντας πάντοτε τον καλύτερο εαυτό του. Με το Τριφύλλι κατέγραψε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας το 2024.

Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική διαδρομή του».