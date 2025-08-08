Ολυμπιακός: Δανεικός στην Αλμπαθέτε ο Μπετανκόρ

Onsports Team

Ο Ισπανός επιθετικός επιστρέφει στην πατρίδα του με τη μορφή δανεισμού, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Ιβηρικής.

Ο Μπετανκόρ αποκτήθηκε απ’ τον Πανσερραϊκό, αλλά δε θα κάνει επίσημη συμμετοχή με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τουλάχιστον σε αυτή τη σεζόν. Ο Ισπανός επιθετικός που ήταν απ’ τους κορυφαίους της περασμένης Super League, παραχωρήθηκε δανεικός στην Αλμπαθέτε.

Η ομάδα της Ιβηρικής ανακοίνωσε τη συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους». Σε αυτή προβλέπεται και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, αν ο παίκτης πάει καλά με τη νέα του ομάδα.