Ολυμπιακός: Δανεικός στην Αλμπαθέτε ο Μπετανκόρ
Onsports Team 08 Αυγούστου 2025, 17:22
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Δανεικός στην Αλμπαθέτε ο Μπετανκόρ

Ο Ισπανός επιθετικός επιστρέφει στην πατρίδα του με τη μορφή δανεισμού, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Ιβηρικής.

Ο Μπετανκόρ αποκτήθηκε απ’ τον Πανσερραϊκό, αλλά δε θα κάνει επίσημη συμμετοχή με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τουλάχιστον σε αυτή τη σεζόν. Ο Ισπανός επιθετικός που ήταν απ’ τους κορυφαίους της περασμένης Super League, παραχωρήθηκε δανεικός στην Αλμπαθέτε.

Η ομάδα της Ιβηρικής ανακοίνωσε τη συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους». Σε αυτή προβλέπεται και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, αν ο παίκτης πάει καλά με τη νέα του ομάδα.



