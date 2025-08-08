Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός, μεταγραφές: «Μπήκε στην κούρσα για τον Μαξ Τζόνστον»
Onsports Team 08 Αυγούστου 2025, 09:59
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός, μεταγραφές: «Μπήκε στην κούρσα για τον Μαξ Τζόνστον»

Ο Σκωτσέζος δεξιός μπακ της Στουρμ Γκρατς, Μαξ Τζόνστον, παρουσιάζεται ως μεταγραφικός στόχος του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να κάνει το μεταγραφικό «μπαμ» του καλοκαιριού με την απόκτηση του αρχηγού της Μίλαν, Νταβίντε Καλάμπρια.

Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη περίπτωση, με τους «πράσινους» να εξετάζουν κι άλλες περιπτώσεις για τον αντικαταστάτη του Γιώργου Βαγιαννίδη.

Ένα όνομα που ήρθε στο προσκήνιο από την Αγγλία, είναι ο Μαξ Τζόνστον. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Πιτ Ο'Ρουρκ, ο Παναθηναϊκός έχει μπει στην κούρσα για τον Σκωτσέζο διεθνή δεξιό μπακ, ο οποίος αγωνίζεται στην Στουρμ Γκρατς.

Είναι 21 ετών, με ύψος 1,85 μ., η αυστριακή ομάδα τον απέκτησε πριν δύο χρόνια από τη Μάδεργουελ έναντι 350.000 ευρώ, έχοντας αγωνιστεί βασικός και στα δύο πρώτα επίσημα ματς της σεζόν (πρωτάθλημα-Κύπελλο), ενώ πέρυσι μέτρησε συνολικά 31 συμμετοχές (1 γκολ, 6 ασίστ).

Δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027 ενώ η χρηματιστηριακή αξία του βρίσκεται στα 3,5 εκατ. ευρώ.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σκοτώθηκε Παλαιστίνιος ποδοσφαιριστής ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια
12 λεπτά πριν Σκοτώθηκε Παλαιστίνιος ποδοσφαιριστής ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια
EUROLEAGUE
Σλούκας: «Πιο ευτυχισμένη στιγμή μου το Βερολίνο και το 3-2 κόντρα στον Ολυμπιακό»
1 ώρα πριν Σλούκας: «Πιο ευτυχισμένη στιγμή μου το Βερολίνο και το 3-2 κόντρα στον Ολυμπιακό»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Δύο χρόνια από τη δολοφονία του Κατσούρη - «Χάθηκε άδικα, ύπουλα και απάνθρωπα»
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Δύο χρόνια από τη δολοφονία του Κατσούρη - «Χάθηκε άδικα, ύπουλα και απάνθρωπα»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το φιλικό του Ολυμπιακού και το πρώτο ματς του Βαγιαννίδη
2 ώρες πριν Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το φιλικό του Ολυμπιακού και το πρώτο ματς του Βαγιαννίδη
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved