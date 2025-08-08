Παναθηναϊκός, μεταγραφές: «Μπήκε στην κούρσα για τον Μαξ Τζόνστον»

Onsports Team

Ο Σκωτσέζος δεξιός μπακ της Στουρμ Γκρατς, Μαξ Τζόνστον, παρουσιάζεται ως μεταγραφικός στόχος του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να κάνει το μεταγραφικό «μπαμ» του καλοκαιριού με την απόκτηση του αρχηγού της Μίλαν, Νταβίντε Καλάμπρια.

Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη περίπτωση, με τους «πράσινους» να εξετάζουν κι άλλες περιπτώσεις για τον αντικαταστάτη του Γιώργου Βαγιαννίδη.

Ένα όνομα που ήρθε στο προσκήνιο από την Αγγλία, είναι ο Μαξ Τζόνστον. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Πιτ Ο'Ρουρκ, ο Παναθηναϊκός έχει μπει στην κούρσα για τον Σκωτσέζο διεθνή δεξιό μπακ, ο οποίος αγωνίζεται στην Στουρμ Γκρατς.

Greek giants Panathinaikos have joined the chase for Sturm Graz and Scotland defender Max Johnston. Johnston is also a target for Derby County. #Panathinaikos #SturmGraz #dcfc pic.twitter.com/X7cW60fxDY — Pete O'Rourke (@SportsPeteO) August 7, 2025

Είναι 21 ετών, με ύψος 1,85 μ., η αυστριακή ομάδα τον απέκτησε πριν δύο χρόνια από τη Μάδεργουελ έναντι 350.000 ευρώ, έχοντας αγωνιστεί βασικός και στα δύο πρώτα επίσημα ματς της σεζόν (πρωτάθλημα-Κύπελλο), ενώ πέρυσι μέτρησε συνολικά 31 συμμετοχές (1 γκολ, 6 ασίστ).

Δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027 ενώ η χρηματιστηριακή αξία του βρίσκεται στα 3,5 εκατ. ευρώ.