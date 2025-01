Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Ο Ρουί Βιτόρια άφησε εκτός Μαξ και Σπόραρ, «μέσα» ο Πάλμερ - Μπράουν!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, σε ένα ματς με ιδιαιτερότητες.

Το «τριφύλλι» δεν θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του, καθώς ο αγώνας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, ενώ οι φιλοξενούμενοι δεν θα έχουν τον Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο τους.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν δίχως προβλήματα την προετοιμασία τους και μετά το τέλος της προπόνησης ο Ρουί Βιτόρια γνωστοποίησε τους παίκτες που θα πάρει στην αποστολή.

Ο Πορτογάλος τεχνικός άφησε εκτός τους Αντράζ Σπόραρ και Φίλιπ Μαξ, ενώ κανονικά συμπεριλίφθηκαν οι Μπαρτ Σένκεφέλντ και Έρικ Πάλμερ – Μπράουν. Επίσης, επέστρεψαν οι Πελίστρι και Τσέριν.

Όσον αφορά στην προπόνηση ο Βιτόρια, μετά την αρχική προθέρμανση και το rondo, δούλεψε μαζί με τους ποδοσφαιριστές πάνω στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Αράο.

