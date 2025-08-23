Bundesliga: Εντυπωσιακή ελληνική πρεμιέρα, γκολ Γιαννούλη νίκη Κουλιεράκη

Onsports Team

Ο διεθνής άσος της Άουγκσμπουργκ σκόραρε στη νίκη της ομάδας του, τη στιγμή που με το… δεξί μπήκε στο πρωτάθλημα και ο Κουλιεράκης της Βόλφσμπουργκ.

Πρεμιέρα στην Bundesliga με τον καλύτερο τρόπο για τους Έλληνες διεθνείς. Ο Γιαννούλης σκόραρε στο εκτός έδρας 3-1 της Άουγκσμπουργκ επί της Φράιμπουργκ. Το τέρμα που πέτυχε ήταν το δεύτερο που σημειώνει στο γερμανικό πρωτάθλημα.



Ο Κουλιεράκης ήταν κι αυτός στην ενδεκάδα της Βόλφσμπουργκ στο εκτός έδρας ματς με την Χαϊντενχάιμ. Οι «λύκοι» του Έλληνα στόπερ επικράτησαν με 3-1.

Την έκπληξη της ημέρας έκανε η Χοφενχάιμ η οποία επικράτησε στην έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν με σκορ 2-1.



BUNDESLIGA – 1η αγωνιστική

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 6-0

(32΄ Λουϊς Ντίας, 27΄,42΄ Ολίσε, 64΄,74΄,77΄ Κέιν)

Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ 1-2

(6' Κουάνσα - 25' Ασλάνι, 52' Λεμπέρλε)

Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ 1-3

(58' πέν. Γκρίφο - 32' Γιαννούλης, 42' Ματσιμά, 45'+2 Βολφ)

Χαϊντενχάιμ-Βόλφσμπουργκ 1-3

(29' Σιένσα - 20' Σκοβ-Όλσεν, 66' Σβάνμπεργκ, 87' πέν. Αμούρα)

Άϊντραχτ-Βέρντερ Βρέμης 4-1

(22' Ουζούν, 25', 47' Μπαχόγια, 70' Κνάουφ - 48' Νάινμαχ)

Ουνιόν Βερολίνου-Στουτγκάρδη 2-1

(18', 24' Ανσά - 86' Τόμας)