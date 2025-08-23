Bundesliga: Εντυπωσιακή ελληνική πρεμιέρα, γκολ Γιαννούλη νίκη Κουλιεράκη
Ο διεθνής άσος της Άουγκσμπουργκ σκόραρε στη νίκη της ομάδας του, τη στιγμή που με το… δεξί μπήκε στο πρωτάθλημα και ο Κουλιεράκης της Βόλφσμπουργκ.
Πρεμιέρα στην Bundesliga με τον καλύτερο τρόπο για τους Έλληνες διεθνείς. Ο Γιαννούλης σκόραρε στο εκτός έδρας 3-1 της Άουγκσμπουργκ επί της Φράιμπουργκ. Το τέρμα που πέτυχε ήταν το δεύτερο που σημειώνει στο γερμανικό πρωτάθλημα.
Ο Κουλιεράκης ήταν κι αυτός στην ενδεκάδα της Βόλφσμπουργκ στο εκτός έδρας ματς με την Χαϊντενχάιμ. Οι «λύκοι» του Έλληνα στόπερ επικράτησαν με 3-1.
Την έκπληξη της ημέρας έκανε η Χοφενχάιμ η οποία επικράτησε στην έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν με σκορ 2-1.
BUNDESLIGA – 1η αγωνιστική
Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 6-0
(32΄ Λουϊς Ντίας, 27΄,42΄ Ολίσε, 64΄,74΄,77΄ Κέιν)
Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ 1-3
(58' πέν. Γκρίφο - 32' Γιαννούλης, 42' Ματσιμά, 45'+2 Βολφ)
Χαϊντενχάιμ-Βόλφσμπουργκ 1-3
(29' Σιένσα - 20' Σκοβ-Όλσεν, 66' Σβάνμπεργκ, 87' πέν. Αμούρα)
Άϊντραχτ-Βέρντερ Βρέμης 4-1
(22' Ουζούν, 25', 47' Μπαχόγια, 70' Κνάουφ - 48' Νάινμαχ)
Ουνιόν Βερολίνου-Στουτγκάρδη 2-1
(18', 24' Ανσά - 86' Τόμας)